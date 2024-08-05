Эксперты: Беспорядки в Бангладеш навредят интересам РФ

Ситуация в Бангладеш, где на фоне массовых протестов премьер-министр Шейх Хасина покинула страну, вызывает опасения российских экспертов.
Они считают, что беспорядки могут негативно сказаться на интересах России в регионе и привести к обострению конкуренции между РФ, Западом и Китаем.
Владимир Сотников, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, предполагает, что за беспорядками могут стоять западные страны, так как Националистическая партия Бангладеш ориентирована на сотрудничество с Западом.
Нестабильность в регионе может поставить под угрозу политические интересы России. Кроме того, существует риск вмешательства Индии, если ситуация будет представлять угрозу для ее северо-восточных регионов.
Напомним, что в понедельник Шейх Хасина прибыла в индийский город Агартала. Сотников полагает, что она останется в Индии, так как Запад вряд ли предоставит убежище "авторитарному лидеру".
Доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский выразил опасения, что беспорядки могут негативно повлиять на совместные российско-бенгальские проекты в атомной энергетике.
Он отметил, что с предыдущим правительством было налажено плодотворное сотрудничество, особенно в атомной сфере. Теперь же возникает вопрос о политическом курсе нового правительства. Возможно усиление конкуренции со стороны Запада и Китая. Волхонский подчеркнул важность сотрудничества с новым правительством для сохранения достигнутых результатов.
Эксперт также отметил, что ключевую роль в разрешении политического кризиса могут сыграть военные. В настоящее время ведутся переговоры между правящей партией и оппозицией о создании переходного правительства. Волхонский не исключает возможность проведения выборов, однако предсказать их исход сложно.
Напомним, что протесты в Бангладеш начались после объявления "акции несотрудничества" с властями, организованной студенческим движением. Столкновения студентов, полиции и сторонников правительства переросли в массовые беспорядки. В Дакке и других городах был введен комендантский час.
В декабре 2024 года "Росатом" планирует запустить первый энергоблок АЭС "Руппур", строящейся в Бангладеш при участии России. Это первая АЭС в стране, и ее строительство является важным элементом российско-бенгальского сотрудничества.
Фото: www. flickr. com/joiseyshowaa (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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