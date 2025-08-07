Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 13:14

Тихий интернет-апокалипсис: как регион спасает ситуацию

Сергей Четвериков: Wi-Fi в общественных местах заменяет мобильный интернет в Белгородской области

В ряде населённых пунктов Белгородской области временно ограничен мобильный интернет. Об этом на брифинге заявил министр цифрового развития региона Сергей Четвериков.

По его словам, жалобы поступают преимущественно от жителей части Старооскольского округа и района Крейда в Белгороде.

"Мобильный интернет сегодня — критически важный ресурс. Мы делаем всё возможное, чтобы снизить дискомфорт для граждан, но безопасность остаётся нашим главным приоритетом", — подчеркнул министр.

Четвериков уточнил, что масштабных отключений не предвидится, а все действующие ограничения носят временный и точечный характер. При этом голосовая связь и SMS работают стабильно на всей территории области.

Чтобы обеспечить доступ в Сеть в зонах с ограничениями, Минцифры планирует развернуть бесплатные точки Wi-Fi в местах массового скопления людей — на остановках, в кафе и других общественных локациях. Точные адреса опубликуют после согласования с администрациями муниципалитетов.

Кроме того, министр напомнил, что в приграничных районах продолжает действовать межоператорский роуминг, а экстренные вызовы (112, 101, 102, 103) доступны даже при отсутствии средств на балансе.

Финансовые сервисы работают стабильно: сбоев в работе банкоматов, терминалов и онлайн-банкинга не зафиксировано.

Компенсации за временные неудобства операторы выплачивать не будут, поскольку ограничения носят локальный и кратковременный характер.

