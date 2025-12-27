Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Own work by Kuroczynski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:17

Бесплатный кофе как символ: американский подход ломает привычное представление об отелях

Бесплатный кофе в отелях США доступен не только гостям — тревел-блогер Ершова

В американских отелях россиянина может ждать культурный шок, который не связан ни с сервисом, ни с ценами. Речь идет о повседневных мелочах, к которым в США относятся спокойно, а в России они вызывают недоумение. Об этом рассказала путешествующая по США российская тревел-блогерша Марина Ершова в личном блоге на платформе "Дзен".

Бесплатный кофе и неожиданные гости

По словам Ершовой, в лобби многих американских отелей установлены большие кофейные аппараты, которыми гости могут пользоваться бесплатно. При этом доступ к ним не ограничен исключительно постояльцами — иногда за горячим напитком заходят бездомные.

"Рядом с тобой спокойно, как к себе домой, заходят… бомжи. Реальные. С рюкзачками, в куртках, иногда с тележками. Заходят, наливают себе кофе, садятся, греются. Кто-то идет в туалет. И — внимание — их никто не выгоняет. Вообще", — описала свои впечатления блогерша.

Путешественница отметила, что ни охрана, ни сотрудники ресепшена не вмешиваются в происходящее, что для российского туриста выглядит непривычно и даже сбивает с толку.

Как устроен подход американских отелей

Ершова пояснила, что в США подобные ситуации воспринимаются иначе. Один бесплатный кофе не считается ни убытком, ни угрозой бизнесу. По ее наблюдениям, отели исходят из принципа доверия и не пытаются жестко контролировать каждого, кто заходит внутрь.

Сами гостиницы при этом выглядят довольно просто. Это не роскошные комплексы, но и не запущенные здания. В номерах чисто и аккуратно, без показной роскоши. Мотели часто располагаются прямо у трасс — к номеру можно подъехать на машине, припарковаться у двери и спокойно переночевать без лишних формальностей.

Атмосфера доверия вместо подозрительности

Блогерша призналась, что бесплатный утренний кофе запоминается ей сильнее, чем интерьер номера. По ее мнению, это отражает общее отношение к постояльцам: в американских отелях туриста не воспринимают как потенциального нарушителя, мошенника или лишнего человека.

Такой подход, отмечает Ершова, и становится причиной того самого "короткого замыкания" у россиян, привыкших к более жестким правилам и постоянному контролю в общественных местах.

