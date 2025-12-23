Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
онкобольной рак больница
онкобольной рак больница
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Центральный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:20

Бесплатные скрининги по субботам: как подмосковные центры онкологической помощи выявляют рак на ранней стадии

В Подмосковье 9,5 тыс. человек прошли бесплатный онкоскрининг с начала года – Минздрав

С начала 2025 года в Подмосковье бесплатный онкоскрининг прошли 9,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Инициативу поддерживают жители области, активно проходя диагностику в рамках доступных мероприятий.

Программа бесплатного онкоскрининга

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области и министр здравоохранения Максим Забелин, в центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся регулярные дни открытых дверей каждую последнюю субботу месяца. В этот день любой желающий может пройти бесплатный онкоскрининг.

На последнем мероприятии, прошедшем в минувшие выходные, 533 человека воспользовались предложением, и у пяти из них были заподозрены онкологические заболевания, что потребовало дополнительной диагностики.

"Призываем жителей регулярно проверять свое здоровье. В центрах амбулаторной онкологической помощи каждую последнюю субботу месяца проходит день открытых дверей, в ходе которых жители могут пройти бесплатный онкоскрининг", — отметил Максим Забелин.

Что включала диагностика

Онкоскрининг включает различные методы диагностики для выявления возможных заболеваний. Для женщин доступны такие процедуры, как цитологическое исследование шейки матки, маммография и УЗИ молочных желез.

Мужчины могут пройти ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, скрининг включает диагностику новообразований кожи, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких, что позволяет выявить заболевания на ранней стадии и повысить шансы на успешное лечение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Москве в начале недели выпадет снег и сформируется покров до 3 см — синоптик Тишковец 19.12.2025 в 9:57
Сначала снег, потом морозы: столицу ждёт неприятный погодный поворот

В Москве в начале недели ожидается мокрый снег, а к середине — заметное усиление морозов с понижением температуры до минус 14 градусов.

Читать полностью » Серпухов введет туристический налог для бизнеса — Шимко 18.12.2025 в 9:53
Гостиницы, хостелы, предприниматели: кого именно затронет новый налог в Серпуховском округе

В Серпухове готовят туристический налог для бизнеса размещения и параллельно обсуждают зимние проекты и экотуризм. Что изменится для отрасли?

Читать полностью » В Балашихе вечером произошло массовое отключение электроэнергии — 17.12.2025 в 19:53
Светофоры погасли, магазины встали: что произошло в Балашихе этим вечером

В Балашихе произошло массовое отключение электричества: без света остались дома, магазины и светофоры, авария стала второй за два дня.

Читать полностью » Ночь на 15 декабря стала самой холодной с начала зимы в Москве — Тишковец 15.12.2025 в 9:54
Москва замёрзла по-зимнему: таких значений этой зимой ещё не фиксировали

В столице зафиксирована самая морозная ночь этой зимы. Температуры впервые опустились до климатической нормы декабря.

Читать полностью » В Подмосковье появился чат-бот для жалоб на работу бригад скорой помощи 14.12.2025 в 22:53
Жалобы больше не пропадут: в Подмосковье заработал прямой чат с руководством скорой

В Подмосковье запустили чат-бот для жалоб и обращений по работе скорой помощи — сервис работает круглосуточно и напрямую связан с руководством службы.

Читать полностью » Стоимость проезда в электричках Подмосковья со 2 января увеличат до 61 рубля 14.12.2025 в 22:48
Новый год — новые тарифы: электрички в Подмосковье прибавят в цене

С начала января 2026 года в Подмосковье подорожает проезд в электричках: вырастут тарифы на разовые поездки и абонементы.

Читать полностью » Снег в Москве возможен только в конце декабря — синоптик Евгений Тишковец 14.12.2025 в 19:51
Снег в Москве откладывается: декабрь готовит неожиданный поворот перед Новым годом

Морозы в Москве усиливаются, но снега всё нет. Синоптики объяснили, почему сугробы появятся только под конец декабря.

Читать полностью » Москвичей предупредили о первых десятиградусных морозах в ночь на 15 декабря 14.12.2025 в 14:58
Морозы берут разгон: столицу РФ ждёт самая холодная ночь с начала сезона

В Москве ожидается самая холодная ночь с начала зимы: синоптики прогнозируют двузначные морозы и погоду, больше похожую на январскую.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Камчатский бюджет увеличен на 1,5 млрд рублей для компенсации разницы тарифов – Ирина Унтилова
СФО
Отключение подстанции в Тайге оставило без электричества 10 тыс. человек – Илья Середюк
Мир
Мадуро призвал Трампа прекратить фокусироваться на Венесуэле и заняться внутренними проблемами
Общество
Академик Онищенко: в советское время новогодние праздники были короче и более продуктивными
Общество
Платежи самозанятых должников выросли на 9% по сравнению с прошлым годом – Ведомости
ДФО
В новую стратегию развития Дальнего Востока добавят приоритет строительства детских учреждений – Ирина Яровая
ДФО
Губернатор Камчатки освободит замглавы Петропавловска за невыполнение обязательств по снегорасчистке – КАМЧАТКА-ИНФОРМ
ДФО
В Камчатском крае расширен доступ к материнскому капиталу для всех женщин – Камчатка Сегодня
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet