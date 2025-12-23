Бесплатные скрининги по субботам: как подмосковные центры онкологической помощи выявляют рак на ранней стадии

С начала 2025 года в Подмосковье бесплатный онкоскрининг прошли 9,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Инициативу поддерживают жители области, активно проходя диагностику в рамках доступных мероприятий.

Программа бесплатного онкоскрининга

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области и министр здравоохранения Максим Забелин, в центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся регулярные дни открытых дверей каждую последнюю субботу месяца. В этот день любой желающий может пройти бесплатный онкоскрининг.

На последнем мероприятии, прошедшем в минувшие выходные, 533 человека воспользовались предложением, и у пяти из них были заподозрены онкологические заболевания, что потребовало дополнительной диагностики.

"Призываем жителей регулярно проверять свое здоровье. В центрах амбулаторной онкологической помощи каждую последнюю субботу месяца проходит день открытых дверей, в ходе которых жители могут пройти бесплатный онкоскрининг", — отметил Максим Забелин.

Что включала диагностика

Онкоскрининг включает различные методы диагностики для выявления возможных заболеваний. Для женщин доступны такие процедуры, как цитологическое исследование шейки матки, маммография и УЗИ молочных желез.

Мужчины могут пройти ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, скрининг включает диагностику новообразований кожи, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких, что позволяет выявить заболевания на ранней стадии и повысить шансы на успешное лечение.