Современные платные парковки в Москве
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:46

Бесплатная парковка у детских садов и больниц: что грядет с новым законопроектом в России

В Госдуму был внесен законопроект, который может серьезно повлиять на ситуацию с парковкой в России. Согласно его тексту, владельцы автомобилей смогут бесплатно парковаться возле таких важных социальных объектов, как детские сады, школы, больницы, а также культурные и спортивные центры.

Как это будет работать?

Авторы инициативы предлагают не строить новые паркинги, а сделать бесплатными те, которые уже существуют. Причем стоянка будет бесплатной только на ограниченное время — до 30 минут. Это время, по их мнению, вполне достаточно для того, чтобы быстро забрать ребенка из школы или зайти к врачу по талончику.

Что об этом думают эксперты?

Екатерина Соловьёва, эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", отмечает, что в случае принятия законопроекта необходимо будет четко разграничить время и место бесплатной парковки, особенно на парковках общего пользования.

"Для забора ребенка из детского сада время пребывания на парковке будет одним, а для того, чтобы получить справку или подписать документ в больнице, требуется гораздо больше времени", — пояснила эксперт.

Такой подход потребует детальной проработки, чтобы избежать путаницы и обеспечить удобство для людей, которым действительно необходимо короткое время для парковки у социальных объектов.

