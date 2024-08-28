Россия запускает первый беспилотный поезд "Ласточка" на Московском центральном кольце

В России запущен первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК

Беспилотный поезд "Ласточка" начал свою работу на МЦК, став первым таким составом в России, сообщил корреспондент РИА Новости, находившийся на борту.

Хотя поезд управляется автоматически, машинист присутствует в кабине для контроля процесса и для открытия и закрытия дверей, отметили представители РЖД. Это соответствует третьему уровню автоматизации.

Первый рейс нового состава встречали журналисты и пассажиры на одной из станций. Поезд остановился, и после посадки пассажиров машинист закрыл двери, после чего "Ласточка" самостоятельно отправилась в путь.

Ранее данный состав проводил испытания на МЦК, и теперь он будет регулярно курсировать вместе с обычными поездами.

Четвёртый уровень автоматизации, предполагающий отсутствие машиниста в экипаже, планируется к запуску в 2026 году. Эти составы будут созданы на базе "Финиста", отечественного аналога "Ласточки".

Фото: commons.wikimedia.org/Krassotkin