Россия запускает первый беспилотный поезд "Ласточка" на Московском центральном кольце

Беспилотный поезд "Ласточка" начал свою работу на МЦК, став первым таким составом в России, сообщил корреспондент РИА Новости, находившийся на борту.
Хотя поезд управляется автоматически, машинист присутствует в кабине для контроля процесса и для открытия и закрытия дверей, отметили представители РЖД. Это соответствует третьему уровню автоматизации.
Первый рейс нового состава встречали журналисты и пассажиры на одной из станций. Поезд остановился, и после посадки пассажиров машинист закрыл двери, после чего "Ласточка" самостоятельно отправилась в путь.
Ранее данный состав проводил испытания на МЦК, и теперь он будет регулярно курсировать вместе с обычными поездами.
Четвёртый уровень автоматизации, предполагающий отсутствие машиниста в экипаже, планируется к запуску в 2026 году. Эти составы будут созданы на базе "Финиста", отечественного аналога "Ласточки".
Фото: commons.wikimedia.org/Krassotkin
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