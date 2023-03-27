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  • Опубликована сегодня в 12:09

СМИ: В частях ВСУ в районе Артемовска закончились беспилотники

Бойцы ВСУ, ведущие разведку и корректировку целей при помощи БПЛА, пожаловались, что на Артемовском направлении несколько дней назад закончились беспилотники.

"Мы остались без дронов", — рассказали украинским СМИ украинские военные.

Как известно, Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

Украина разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для военных и гражданских целей. Некоторые известные украинские производители беспилотников включают в себя компании "Antonov", "Ukroboronprom", "Ukrspecsystems" и другие.

Беспилотные летательные аппараты, разработанные в Украине, включают в себя как малые мультикоптеры, так и большие беспилотные летательные аппараты для разведки и ударных операций.

В Украине также есть компании, занимающиеся разработкой и производством систем управления беспилотными летательными аппаратами, оптико-электронных приборов, систем связи и другого оборудования, необходимого для беспилотных систем.

Украина продолжает развивать свои возможности в области беспилотных летательных аппаратов и планирует увеличить свою экспортную составляющую в этой области в будущем.

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