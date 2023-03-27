Бойцы ВСУ, ведущие разведку и корректировку целей при помощи БПЛА, пожаловались, что на Артемовском направлении несколько дней назад закончились беспилотники.
"Мы остались без дронов", — рассказали украинским СМИ украинские военные.
Как известно, Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Украина разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для военных и гражданских целей. Некоторые известные украинские производители беспилотников включают в себя компании "Antonov", "Ukroboronprom", "Ukrspecsystems" и другие.
Беспилотные летательные аппараты, разработанные в Украине, включают в себя как малые мультикоптеры, так и большие беспилотные летательные аппараты для разведки и ударных операций.
В Украине также есть компании, занимающиеся разработкой и производством систем управления беспилотными летательными аппаратами, оптико-электронных приборов, систем связи и другого оборудования, необходимого для беспилотных систем.
Украина продолжает развивать свои возможности в области беспилотных летательных аппаратов и планирует увеличить свою экспортную составляющую в этой области в будущем.
South China Morning Post: Европа ослаблена и занимает выжидательную позицию
Сближение России и Китая привело к созданию мощного кулака в противовес НАТО. Об этом пишет научный сотрудник Гонконгского университета Эндрю Шэн.
Суданцы провели митинг в поддержку ЧВК "Вагнер"
Жители города Хартум вышли на митинг, на котором выразили поддержку России и ЧВК "Вагнер". Массовое мероприятие состоялось в одном из районов столицы.
Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году
Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального
Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге
Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки.