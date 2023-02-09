В Брянской области российские ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского района Брянской области. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. Спасибо нашим защитникам!", — написал в своем Telegram-канале Богомаз.

По его словам, в результате вражеской атаки никто не пострадал. На данный момент на месте работают оперативные службы.