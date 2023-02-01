Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран поставляет беспилотники, которые используются на Украине.
По его словам, власти Ирана поставляют беспилотники, которые убивают невинных людей в сердце Европы.
"Я думаю, что с Ирана сняли маску и люди понимают, насколько опасен будет этот режим, если получит ядерное оружие", — сказал Нетаньяху.
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При этом гаражный сервис в условиях войны просто не приемлем, рассказали в "Ростехе".
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