Флаг Латвии
© www.pexels.com by Mariya Todorova is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:20

Беспилотники и артиллерия на границе с Россией: Латвия усиливает пограничную инфраструктуру

Латвия рассматривает использование БПЛА для контроля границы с Россией – министр обороны

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о возможности использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для контроля железнодорожных путей на границе с Россией, а также для размещения артиллерийских систем в этом регионе. Об этом он заявил в эфире гостелерадио LSM.

Укрепление пограничной инфраструктуры

Спрудс отметил, что рассматриваемые меры являются частью плана по укреплению пограничной инфраструктуры Латвии. В частности, власти страны активно закупают заградительные сооружения, которые уже начали размещать вдоль границы с Россией.

Кроме того, министерство обороны Латвии подписало контракт на приобретение систем дистанционного минирования, которые будут храниться с возможностью задействования в случае необходимости.

Железнодорожные пути и демонтированные переходы

Министр также подчеркнул, что одним из возможных вариантов использования железнодорожных путей может быть их демонтаж, однако на данный момент рассматриваются и другие варианты, включая использование современных технологий для контроля.

Речь идет о железнодорожных путях с колеей российского стандарта — 1 520 мм, в отличие от европейского стандарта ширины рельсов, который составляет 1 435 мм. До 2022 года между Россией и Латвией действовали три железнодорожных пограничных перехода: Пурвмала — Вецуми, Скангали — Карсава, Посинь — Зилупе. На сегодняшний день регулярное сообщение по этим маршрутам не осуществляется.

Противоречивые заявления и реакции

В то же время, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее высказывал мнение о возможности полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.

Эта идея вызвала отклики в России, в частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвии "шпалы нужны для топки", подразумевая, что действия Латвии могут быть восприняты как провокационные и неэффективные.

