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  • Опубликована сегодня в 21:14

Украинский беспилотник атаковал поселок в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал поселок Климово в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате обстрела в поселке повреждено пять домов, жертв и пострадавших нет, передает РИА "Новости".

Ранее Богомаз сообщил об атаке украинским беспилотником территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", пострадавших нет.

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