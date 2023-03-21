Украинский беспилотник атаковал поселок Климово в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате обстрела в поселке повреждено пять домов, жертв и пострадавших нет, передает РИА "Новости".
Ранее Богомаз сообщил об атаке украинским беспилотником территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", пострадавших нет.
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