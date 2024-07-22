Беспартийный сенатор из Западной Виргинии Джо Манчин опроверг слухи о своем возможном участии в президентской гонке США. Во время интервью телеканалу CBS News он категорически отверг идею выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства.

Ранее телеканал CNN распространил информацию о том, что Манчин рассматривает возможность возвращения в ряды Демократической партии с целью номинироваться в качестве кандидата на пост президента Соединенных Штатов.

Сенатор выразил мнение, что многие граждане хотели бы видеть процесс определения кандидата от демократов через систему "мини-праймериз".

Стоит отметить, что Манчин является одним из инициаторов законопроекта REPO Act, предусматривающего конфискацию российских активов в пользу Украины. В конце мая текущего года он объявил о своем выходе из Демократической партии, зарегистрировавшись как независимый политик.

Тем временем, действующий президент США Джо Байден сделал неожиданное заявление о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок. Вместо этого он выразил поддержку кандидатуре своего вице-президента Камалы Харрис.

В свою очередь, потенциальный кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что победа над Харрис в предвыборной гонке будет для него значительно более легкой задачей.

Таким образом, политическая ситуация в США продолжает накаляться, а расстановка сил на предстоящих выборах остается неопределенной.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)