Укус собаки или лисы может обернуться трагедией: чем опасно промедление с прививкой

Бешенство всегда заканчивается смертью, если человек не сделал прививку после укуса, заявил травматолог Константин Терновой. В комментарии NewsInfo специалист напомнил об опасности отказа от вакцинации после нападения животного.

Ранее издание "Известия" сообщило, что в некоторых регионах России зафиксированы случаи, когда граждане отказываются делать прививку от бешенства после нападения на них потенциально зараженного животного.

Терновой подчеркнул, что игнорирование вакцинации после укуса животного может привести к трагическим последствиям. По его словам, заболевание развивается стремительно и не поддается лечению.

"Можно заразиться бешенством и умереть. Начнется светобоязнь, потечет слюна, потом разрушится спинной мозг и наступит смерть. Бешенство не лечится. Это всегда стопроцентный смертельный исход", — отметил Терновой.

Он добавил, что заражение происходит не мгновенно, но после появления необратимых симптомов помочь человеку уже невозможно.

"Люди отказываются от прививки суеверные, глупые. Это недальновидно и опасно", — подчеркнул эксперт.

Эксперт также обратил внимание, что чаще всего переносчиками инфекции становятся дикие животные, в частности лисы и еноты, поэтому при любом укусе необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.