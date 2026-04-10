Лиса
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:05

Укус собаки или лисы может обернуться трагедией: чем опасно промедление с прививкой

Бешенство всегда заканчивается смертью, если человек не сделал прививку после укуса, заявил травматолог Константин Терновой. В комментарии NewsInfo специалист напомнил об опасности отказа от вакцинации после нападения животного.

Ранее издание "Известия" сообщило, что в некоторых регионах России зафиксированы случаи, когда граждане отказываются делать прививку от бешенства после нападения на них потенциально зараженного животного.

Терновой подчеркнул, что игнорирование вакцинации после укуса животного может привести к трагическим последствиям. По его словам, заболевание развивается стремительно и не поддается лечению.

"Можно заразиться бешенством и умереть. Начнется светобоязнь, потечет слюна, потом разрушится спинной мозг и наступит смерть. Бешенство не лечится. Это всегда стопроцентный смертельный исход", — отметил Терновой.

Он добавил, что заражение происходит не мгновенно, но после появления необратимых симптомов помочь человеку уже невозможно.

"Люди отказываются от прививки суеверные, глупые. Это недальновидно и опасно", — подчеркнул эксперт.

Эксперт также обратил внимание, что чаще всего переносчиками инфекции становятся дикие животные, в частности лисы и еноты, поэтому при любом укусе необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Читайте также

Секрет эффективного обучения дома: дети показывают результат только при одном условии 24.03.2026 в 17:20

Аналитик Борис Деревягин рассказал NewsInfo, как домашнее обучение влияет на развитие детей.

Читать полностью » Работодатели видят это — и закрывают резюме: детали, которые перечеркивают опыт 20.03.2026 в 17:24

HR-эксперт Гарри Мурадян объяснил NewsInfo, какие ошибки в резюме могут снизить шансы на трудоустройство даже при наличии опыта.

Читать полностью » Нелюбимая работа выдает себя сразу: не пропускайте эти сигналы 18.03.2026 в 12:38

HR-эксперт Елена Булкина объяснила NewsInfo, по каким признакам можно понять, что человеку пора менять работу.

Читать полностью » Когда эмоции накрыли с головой: эта техника поможет быстро вернуть контроль над собой 17.03.2026 в 14:21

Психотерапевт Лариса Никитина рассказала NewsInfo, как быстро справиться с гневом и паникой.

Читать полностью » Сеть рухнула — стул зашатался: удалёнщики в России оказались в риске увольнения из-за перебоев с интернетом 17.03.2026 в 11:02

В условиях удаленной работы стабильное интернет-соединение выходит на первый план, а внезапные сбои связи требуют от сотрудников четких действий и понимания правовых нюансов для избежания конфликтов с работодателем.

Читать полностью » Экзамены приближаются, тревога зашкаливает: как помочь ребенку вернуть спокойствие 16.03.2026 в 11:45

Психолог Надежда Резенова объяснила NewsInfo, как снизить тревожность подростка перед экзаменами.

Читать полностью » Вопреки всем научным достижениям: почему люди до сих пор не готовы отказаться от примет 10.03.2026 в 18:07

Психолог Марианна Абравитова объяснила NewsInfo, почему люди продолжают верить в приметы даже в современном мире. 

Читать полностью » Цифровой стресс подкрадывается незаметно: рабочие чаты влияют на психику больше, чем мы думаем 06.03.2026 в 16:15

Психолог Анна Мухина в эфире Pravda.Ru предупредила о риске тревожных и депрессивных расстройств из-за рабочих чатов. 

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Химия страсти: как одно щупальце управляет репродуктивным циклом осьминога
Авто и мото
Дымовая завеса на техосмотре: как пройти проверку, если вы уже удалили катализатор
Недвижимость
Как превратить кладовую в полноценную спальню: правила вентиляции и света
Авто и мото
Математика против автоматики: как не терять топливо при каждой остановке на заправке
Садоводство
Секреты оживления земли: как заставить почву работать на ваш сад этой весной
Мир
Птичий грипп в Китае перекраивает рынок: удар пришелся туда, где его не ждали
Недвижимость
Избавьтесь от больничного холода: как превратить типовую ванную в уютный домашний дзен
Наука
Погода резко меняет сценарий: снег и дождь сменятся теплом уже скоро
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

