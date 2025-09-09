200 тонн драгоценностей под водорослями: как галеон стал яблоком раздора между странами

В Колумбии представили уникальные фотографии испанского галеона "Сан-Хосе", затонувшего более 300 лет назад у карибского побережья. Судно, по оценкам историков, перевозило сокровища, стоимость которых в сегодняшних деньгах оценивается в миллиарды долларов, сообщает Phys.org.

Тайна трёхсотлетнего корабля

Галеон лежит на глубине около 950 метров. Экспедиция военно-морского флота Колумбии при поддержке министерства культуры направила к месту крушения четыре беспилотных подводных аппарата. Полученные изображения показали: судно сохранилось удивительно хорошо, несмотря на прошедшие века.

На снимках можно увидеть пушки, золотые украшения, фарфоровую и глиняную посуду, стеклянные бутылки, а также носовую часть корабля, покрытую водорослями и моллюсками. Даже элементы деревянного каркаса корпуса до сих пор различимы.

Другие находки у побережья

Во время миссии исследователи также обнаружили ещё два корабля — галеон колониальной эпохи и шхуну постколониального периода. Современные технологии позволили получить изображения с невиданной ранее точностью. Колумбийские власти заявили, что все найденные обломки будут сохранены и защищены как культурное наследие.

История "Сан-Хосе"

Корабль принадлежал испанской короне и был потоплен британским флотом в 1708 году. Из 600 членов экипажа выжили лишь немногие. Галеон вёз золото, серебро и изумруды из Нового Света к двору испанского короля Филиппа V.

Кораблекрушение долго оставалось загадкой, а вожделенные сокровища десятилетиями были целью кладоискателей. Судно удалось обнаружить лишь в 2015 году. По мнению экспертов, на его борту может находиться не менее 200 тонн драгоценных металлов и камней.

Споры о наследии

Обнаружение вызвало международный конфликт. Колумбия настаивает, что все найденные в её территориальных водах суда являются частью национального культурного наследия и не подлежат продаже. Испания же требует вернуть сокровища, считая их своей собственностью.

К спору подключились и представители коренного народа кхара-кара из Боливии, заявившие, что именно их предков испанцы заставляли добывать золото и изумруды, поэтому они тоже имеют право на наследие.

Планы на будущее

Колумбийские власти объявили о намерении создать музей кораблекрушений, который станет "предметом гордости для Колумбии, Карибского бассейна и всего мира". Однако извлечение галеона и его содержимого остаётся крайне сложной задачей из-за большой глубины.

Также власти определили 13 новых мест у побережья Картахены, где в ближайшее время планируют провести подводные исследования с использованием военной техники.

