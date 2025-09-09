Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сундук с золотом под водой
Сундук с золотом под водой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:14

200 тонн драгоценностей под водорослями: как галеон стал яблоком раздора между странами

Бесценные артефакты на дне: как беспилотники исследовали корабль колониальной эпохи

В Колумбии представили уникальные фотографии испанского галеона "Сан-Хосе", затонувшего более 300 лет назад у карибского побережья. Судно, по оценкам историков, перевозило сокровища, стоимость которых в сегодняшних деньгах оценивается в миллиарды долларов, сообщает Phys.org.

Тайна трёхсотлетнего корабля

Галеон лежит на глубине около 950 метров. Экспедиция военно-морского флота Колумбии при поддержке министерства культуры направила к месту крушения четыре беспилотных подводных аппарата. Полученные изображения показали: судно сохранилось удивительно хорошо, несмотря на прошедшие века.

На снимках можно увидеть пушки, золотые украшения, фарфоровую и глиняную посуду, стеклянные бутылки, а также носовую часть корабля, покрытую водорослями и моллюсками. Даже элементы деревянного каркаса корпуса до сих пор различимы.

Другие находки у побережья

Во время миссии исследователи также обнаружили ещё два корабля — галеон колониальной эпохи и шхуну постколониального периода. Современные технологии позволили получить изображения с невиданной ранее точностью. Колумбийские власти заявили, что все найденные обломки будут сохранены и защищены как культурное наследие.

История "Сан-Хосе"

Корабль принадлежал испанской короне и был потоплен британским флотом в 1708 году. Из 600 членов экипажа выжили лишь немногие. Галеон вёз золото, серебро и изумруды из Нового Света к двору испанского короля Филиппа V.

Кораблекрушение долго оставалось загадкой, а вожделенные сокровища десятилетиями были целью кладоискателей. Судно удалось обнаружить лишь в 2015 году. По мнению экспертов, на его борту может находиться не менее 200 тонн драгоценных металлов и камней.

Споры о наследии

Обнаружение вызвало международный конфликт. Колумбия настаивает, что все найденные в её территориальных водах суда являются частью национального культурного наследия и не подлежат продаже. Испания же требует вернуть сокровища, считая их своей собственностью.

К спору подключились и представители коренного народа кхара-кара из Боливии, заявившие, что именно их предков испанцы заставляли добывать золото и изумруды, поэтому они тоже имеют право на наследие.

Планы на будущее

Колумбийские власти объявили о намерении создать музей кораблекрушений, который станет "предметом гордости для Колумбии, Карибского бассейна и всего мира". Однако извлечение галеона и его содержимого остаётся крайне сложной задачей из-за большой глубины.

Также власти определили 13 новых мест у побережья Картахены, где в ближайшее время планируют провести подводные исследования с использованием военной техники.

Три интересных факта

  1. "Сан-Хосе" называют "святым Граалем кораблекрушений" из-за огромной ценности его груза.
  2. Современные технологии позволяют исследовать обломки на глубине до километра без участия водолазов.
  3. В мире существует более миллиона затонувших судов, но лишь малая часть из них исследована.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование показало, что запах хищника активирует старую боль у мышей через полгода после травмы вчера в 23:28

Лайфхак от природы: почему прошлая травма делает тебя сверхчувствительным к опасностям

Страх от запаха хищника пробуждает старую боль у мышей с прошлыми травмами. Исследование раскрывает, как стресс перепрограммирует мозг, повышая чувствительность.

Читать полностью » Археологи раскрыли новый коридор в северной части пирамиды Хеопса вчера в 23:24

Тайный коридор великой пирамиды: открытие, которое меняет всё

Археологи обнаружили в пирамиде Хеопса новый девятиметровый коридор, используя мюонную рентгенографию и японский эндоскоп. Что скрывает древнее сооружение?

Читать полностью » Искусственные клетки с хемотаксисом движутся по химическому градиенту — исследование вчера в 22:26

Искусственные клетки как космические корабли: химическая тяга ведёт их сквозь жидкость к звёздам

Ученые создали искусственные клетки, которые способны самостоятельно двигаться в сторону химического сигнала, используя всего три компонента. Это открывает новые горизонты в понимании биологических процессов и эволюции движущихся организмов.

Читать полностью » Исследователи университета Оксфорда: пары больших синиц распадаются до весны вчера в 22:21

Синицы разводятся по расписанию: почему зимние кормушки важнее весенних гнездовий

Биологи из Оксфорда обнаружили, как большие синицы уже зимой подают сигналы о предстоящем разрыве пары, раскрывая тайны их социальных отношений и репродуктивного поведения.

Читать полностью » По данным спутниковых наблюдений, биопродуктивность океанов падает вчера в 21:07

Биопродуктивность суши растёт, а океаны теряют силы — что происходит с планетой

Спутниковые данные за 2003-2021 годы показывают ускорение фотосинтеза на суше и неоднозначную ситуацию в океанах. Почему биопродуктивность растёт в одних зонах и падает в других? Узнайте о главных открытиях и их причинах.

Читать полностью » Время приёма пищи влияет на риск ожирения — исследование Университета Хельсинки вчера в 21:01

Как время еды меняет генетику и вес: неожиданный поворот

Когда время еды влияет на вес сильнее генов? Учёные раскрыли, как поздние трапезы ускоряют ожирение у предрасположенных. Ключ к контролю — ранние приёмы пищи.

Читать полностью » Цикады синхронизируют предрассветное стрекотание в Индии — исследование биологов вчера в 20:55

Как аплодисменты в зале: цикады учат нас коллективному поведению без слов

Учёные раскрыли, как предрассветное стрекотание цикад помогает им принимать коллективные решения, синхронизируя пение в зависимости от света и соседних сигналов.

Читать полностью » Учёные показали влияние альбинизма на зрение тростниковых жаб вчера в 20:51

Генетическая загадка тростниковых жаб — почему альбиносы обречены

Почему альбиносы так редко встречаются в природе? Новое исследование с генетически модифицированными жабами раскрывает неожиданные причины редкости альбинизма и роль зрения в выживании.

Читать полностью »

Новости
Еда

Овощной салат с кабачками и морковью готовится с соевым соусом
Красота и здоровье

Врач Андрей Кондрахин напомнил об ограничениях при отказе от вакцинации
Дом

Автоматизация света в ванной для разного настроения и уюта
Спорт и фитнес

Сколько жира сжигается во время кардиотренировки — данные Филипа Маффетона
Авто и мото

МВД: допустимая норма алкоголя в России — 0,3 промилле в крови
Питомцы

Врачи предупредили: запах изо рта у кошек может быть признаком болезней почек, печени и диабета
Садоводство

Осенью в контейнерах рекомендуют высаживать декоративную капусту, хризантемы и астры
Авто и мото

Автоэксперты назвали скорость, при которой резко увеличивается расход топлива
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet