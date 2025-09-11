Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Клубника
Клубника
© commons.wikimedia.org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Опубликована сегодня в 19:49

TikTok пугает роликами с червями в ягодах — что это за существа на самом деле

Учёный из Корнельского университета объяснил, откуда в ягодах появляются белые червячки

Ягоды — вкусное и полезное лакомство, но иногда они преподносят неприятные сюрпризы. В сети не раз появлялись ролики, где из клубники, малины или черники после замачивания выползают крошечные белые червячки. Многие пользователи TikTok признавались, что после такого зрелища готовы отказаться от ягод вовсе. Но что это за существа и насколько они опасны для человека?

Откуда берутся белые "червячки"

По словам специалиста по ягодным культурам из Корнельского университета Анны Уоллис, чаще всего речь идёт о личинках плодовой мушки Drosophila suzukii, или пятнистокрылой дрозофилы. В отличие от обычных фруктовых мух, откладывающих яйца на переспелые плоды, этот вид делает это прямо в свежие ягоды.

В результате уже через несколько дней кожица ягод начинает портиться, мякоть размягчается и течёт сок. К этому времени личинки покидают плод, чтобы окуклиться, а затем превратиться в новых насекомых.

Опасны ли они?

Звучит неприятно, но, как подчёркивает учёный, для человека такие личинки безвредны.

"Кроме того, что выглядят они довольно противно, никакой угрозы для здоровья они не несут", — объяснила Анна Уоллис.

Вкус ягод они тоже не меняют. Более того, шутит эксперт, их присутствие можно даже рассматривать как "дополнительный источник белка".

Стоит ли замачивать ягоды

В TikTok советуют различные способы: замачивать ягоды в солёной воде, растворе уксуса или даже соды. Личинки действительно могут всплыть на поверхность. Но, по словам Уоллис, такие методы не слишком эффективны и требуют много времени.

Гораздо полезнее хранить ягоды в холодильнике, а не при комнатной температуре. Так они дольше сохранят свежесть, а личинки, если они там есть, погибнут быстрее.

Конечно, как и в случае с любыми фруктами, ягоды всё равно нужно промыть перед едой — чтобы убрать грязь, пыльцу или остатки с грядки.

Где чаще встречаются

По словам эксперта, в ягодах из супермаркетов встретить насекомых маловероятно. Фермеры применяют разные методы защиты — от сеток до безопасных обработок. А вот в домашних условиях, если не использовать никаких мер, вероятность обнаружить "живность" в ягодах действительно велика.

Итог

Белые "червячки" в ягодах — это, скорее всего, личинки плодовой мушки. Они не опасны для здоровья, хотя выглядят отталкивающе. Чтобы снизить риск их появления, храните ягоды в холодильнике и всегда мойте перед употреблением.

