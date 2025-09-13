Когда банки пахнут тайгой: что кладут в компоты и морсы в ХМАО

сегодня в 6:57

Золотая подкормка для пионов: дешевый продукт из аптеки даёт потрясающий эффект

Полное руководство по весеннему уходу за пионами: от снятия укрытия до формирования куста. Узнайте о правильной подкормке, поливе и защите от вредителей для пышного цветения.

Из одного побега — целая оранжерея: домашние растения учат щедрости

Узнайте, как просто размножать комнатные растения! Три эффективных метода вам помогут сэкономить и создать зелёный уголок с новыми питомцами.

Куда сыпать суперфосфат и зачем поливать монофосфатом: осенний ритуал для клубничной грядки

Сентябрьская подкормка клубники фосфором, калием и органикой укрепляет корни, повышает зимостойкость и гарантирует обильный урожай. Узнайте, какие удобрения вносить, когда это делать и почему нельзя использовать азот осенью.

Как осенью сэкономить на весне: бесплатный способ пополнить сад

Сентябрь — это время подготовки сада к зиме! Узнайте, какие 7 шагов помогут укрепить растения и создать красоту весной — читайте наш гид.

Цветочный суицид в саду: раннее укрытие превращает розы в парник с грибками

Слишком раннее укрытие роз приводит к гибели кустов от выпревания. Узнайте, при какой температуре начинать подготовку, как избежать парникового эффекта и сохранить растения до весны.

Холод не враг урожая: как осень помогает растениям

Узнайте, как осенью продлить садовый сезон с помощью приподнятых грядок, посадки луковиц и создания компоста прямо на грядке.

Что общего у древних китайцев и современных садоводов: секрет посадки, который гарантирует цветение на 50 лет

Эксперты объясняют, почему осенняя посадка пионов гарантирует пышное цветение. Секреты подготовки ямы за 3 недели, контроль глубины 3-5 см и защита от морозов. Как избежать главных ошибок начинающих садоводов.

Подрежете сегодня — потеряете завтра: растения, к которым нельзя прикасаться до весны

Осенью важна правильная обрезка растений. Узнайте, какие ошибки могут лишить вас цветения и как сохранить здоровье ваших растений до весны.

