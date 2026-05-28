Урожай голубики в саду
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:18

Ягоды на участке растут без капризов: вот каких ошибок нужно избегать садоводу

Ошибки при подготовке почвы и пренебрежение правилами перекрестного опыления — главные причины неудач садоводов при выращивании популярных ягодных культур, отметила консультант питомника "Садовый мир" Олеся Берзой. Она рассказала NewsInfo, как избежать потери ягодного урожая и сделать свой сад продуктивнее.

Одной из наиболее требовательных культур в средней полосе считается голубика, говорит эксперт. Ключевая ошибка при ее посадке заключается в игнорировании уровня кислотности грунта, который критически важен для развития растения.

"При выращивании голубики первая ошибка — неправильная подготовка почвы, эта ягода очень любит кислотность, сажаем в торф кислый, обязательно верховой, чтобы она прижилась, росла и плодоносила. И побольше кустиков, чтобы они опыляли друг друга", — пояснила специалист.

Для успешного старта грамотная посадка ягодных кустов позволяет избежать базовых проблем адаптации. Важно помнить, что для получения стабильного урожая таких культур, как смородина или жимолость, недостаточно просто выбрать качественные саженцы. Необходимо обеспечить условия для перекрестного опыления, подбирая подходящие пары сортов.

Эксперт подчеркнула необходимость регулярного ухода, включающего ежегодную обрезку и внесение удобрений. Также важно учитывать требования растений к освещенности и влажности.

"Допустим, брусника. Она считается болотным растением, но она не любит влажность чтобы была высокая. Она растет хорошо, но с поливом в меру", — пояснила эксперт.

Специалисты напоминают, что существует агротехника ягодных, помогающая поддерживать кустарники в здоровом состоянии на протяжении всего сезона. Выбирая сорта жимолости, лучше отдавать предпочтение одной группе селекции, что способствует лучшему опылению и гармоничному облику посадок, советует Берзой.

Садовод отметила, что даже новичку под силу вырастить богатый урожай смородины или крыжовника. При появлении признаков заболеваний необходимо использовать профессиональные препараты. При этом болезни смородины требуют своевременного купирования, чтобы инфекция не распространилась на соседние участки.

В качестве перспективных культур для сада эксперт рекомендует обратить внимание на ежевику и привитую плакучую шелковицу. Последняя не только дает вкусные плоды, но и служит эффектным элементом ландшафтного дизайна. О том, как выращивать зимостойкие сорта в условиях холодного климата, знают многие опытные садоводы. Также она выделила ремонтантную малину, а любителям экспериментов посоветовала присмотреться к бруснике и клюкве, которые отлично вписываются в состав миксбордеров. При этом важно учитывать, что неприхотливые культуры подходят для формирования сада практически на пустом месте.

Проверено экспертом: Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Елена Малинина, Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Наталья Полетаева

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

