Чем подкормить малину: делайте прямо сейчас

Если вы хотите добиться великолепного урожая малины в этом году, пора начать планировать летние подкормки.
Сейчас можно существенно повлиять на развитие кустарников. Хорошие удобрения могут заметно повысить урожайность и улучшить вкусовые качества ягод.
Какие подкормки следует использовать в первый летний месяц.
Азот
На данном этапе азот крайне важен для малины. Оптимально использовать классическое зелёное удобрение, приготовленное по любой подходящей рецептуре.
Важно помнить, что на одну часть удобрения требуется три части воды.
Калий
В июне этот элемент необходим кустарнику для хорошего урожая. Разведите литр золы в ведре воды, профильтруйте и полейте этим раствором малину.
Калий и фосфор
В конце месяца полезно применять комбинацию этих элементов. Обычно достаточно по полторы ложки суперфосфата и сульфата калия на ведро воды.
Фото: commons.wikimedia.org/Ivar Leidus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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