Лекарство растёт в саду, а не в аптеке: какие ягоды сильнее таблеток для сердца
Август и начало сентября — время, когда поздние сорта малины и ежевики достигают пика пользы. Именно в этот период в них накапливается максимальная концентрация биологически активных веществ.
Почему малина и ежевика полезны для сосудов
Нутрициолог Светлана Бостанжиян в беседе с Gastronom.ru объяснила, что главную ценность представляют антоцианы и полифенолы.
-
Они снижают окислительный стресс,
-
препятствуют накоплению "плохого" холестерина,
-
уменьшают риск образования атеросклеротических бляшек.
Дополнительно ягоды содержат:
-
эллаговую кислоту, которая борется с воспалением в стенках сосудов,
-
витамин С, укрепляющий капилляры,
-
калий, мягко нормализующий артериальное давление.
Как выбрать самые полезные ягоды
-
Отдавайте предпочтение самым тёмным плодам - именно в них выше концентрация фитонутриентов.
-
Не стоит бояться заморозки: при правильной технологии в ягодах сохраняется большая часть витаминов и антиоксидантов.
Советы по заморозке
Эксперт подчёркивает:
"В замороженной малине и ежевике сохраняется большая часть витаминов и антиоксидантов. Для максимальной пользы желательно использовать шоковую заморозку, замораживать сразу после сбора, не брать деформированные ягоды и не размораживать их повторно".
Итог
Поздние сорта малины и ежевики — это натуральная защита для сосудов. Их регулярное употребление снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и помогает поддерживать давление в норме.
