Ежевика
Ежевика
© freepik.com by stockking is licensed under public domain
Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Лекарство растёт в саду, а не в аптеке: какие ягоды сильнее таблеток для сердца

Врач-нутрициолог: поздние сорта малины и ежевики содержат максимум антиоксидантов

Август и начало сентября — время, когда поздние сорта малины и ежевики достигают пика пользы. Именно в этот период в них накапливается максимальная концентрация биологически активных веществ.

Почему малина и ежевика полезны для сосудов

Нутрициолог Светлана Бостанжиян в беседе с Gastronom.ru объяснила, что главную ценность представляют антоцианы и полифенолы.

  • Они снижают окислительный стресс,

  • препятствуют накоплению "плохого" холестерина,

  • уменьшают риск образования атеросклеротических бляшек.

Дополнительно ягоды содержат:

  • эллаговую кислоту, которая борется с воспалением в стенках сосудов,

  • витамин С, укрепляющий капилляры,

  • калий, мягко нормализующий артериальное давление.

Как выбрать самые полезные ягоды

  • Отдавайте предпочтение самым тёмным плодам - именно в них выше концентрация фитонутриентов.

  • Не стоит бояться заморозки: при правильной технологии в ягодах сохраняется большая часть витаминов и антиоксидантов.

Советы по заморозке

Эксперт подчёркивает:

"В замороженной малине и ежевике сохраняется большая часть витаминов и антиоксидантов. Для максимальной пользы желательно использовать шоковую заморозку, замораживать сразу после сбора, не брать деформированные ягоды и не размораживать их повторно".

Итог

Поздние сорта малины и ежевики — это натуральная защита для сосудов. Их регулярное употребление снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и помогает поддерживать давление в норме.

