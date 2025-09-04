Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Голубика
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:29

Сосуды требуют защиты: какие ягоды помогут избежать проблем

Диетолог Волкова назвала ягоды, укрепляющие сосуды и сердце

Некоторые сезонные ягоды оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-терапевт и диетолог Галина Волкова.

Полезные для сосудов ягоды

  • Ежевика - содержит большое количество витамина C и антиоксидантов, которые укрепляют сосуды.

  • Малина - богата витамином C, марганцем и клетчаткой, что делает её полезной не только для сосудов, но и для общего обмена веществ.

  • Виноград тёмных сортов - помогает поддерживать здоровье сердца и сосудистой системы.

Другие полезные ягоды и фрукты

  • Черника и голубика - особенно полезны для зрения.

  • Крыжовник - улучшает пищеварение.

  • Арбузы и дыни - содержат калий и магний, необходимые для работы сердца.

Итог

  • Ежевика и малина помогают укрепить сосуды.

  • Черника и голубика благотворно влияют на зрение.

  • Арбузы, дыни и крыжовник поддерживают работу сердца и ЖКТ.

