Сосуды требуют защиты: какие ягоды помогут избежать проблем
Некоторые сезонные ягоды оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-терапевт и диетолог Галина Волкова.
Полезные для сосудов ягоды
-
Ежевика - содержит большое количество витамина C и антиоксидантов, которые укрепляют сосуды.
-
Малина - богата витамином C, марганцем и клетчаткой, что делает её полезной не только для сосудов, но и для общего обмена веществ.
-
Виноград тёмных сортов - помогает поддерживать здоровье сердца и сосудистой системы.
Другие полезные ягоды и фрукты
-
Черника и голубика - особенно полезны для зрения.
-
Крыжовник - улучшает пищеварение.
-
Арбузы и дыни - содержат калий и магний, необходимые для работы сердца.
Итог
-
Ежевика и малина помогают укрепить сосуды.
-
Черника и голубика благотворно влияют на зрение.
-
Арбузы, дыни и крыжовник поддерживают работу сердца и ЖКТ.
