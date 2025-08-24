Французский автор №1 назвал романы, без которых не было бы его стиля

Что объединяет "Мастера и Маргариту", "Солярис" и "Дюну"? Эти произведения — среди любимых книг Бернара Вербера, одного из самых читаемых французских авторов последних десятилетий. В беседе с ТАСС писатель рассказал о литературе, которая оказала на него наибольшее влияние, и поделился историями создания своих новых романов.

Книги, которые формируют мировоззрение

Вербер признался, что в числе его литературных ориентиров — "Дюна" Фрэнка Герберта, "Убик" Филипа Дика, "Основание" Айзека Азимова и "Солярис" Станислава Лема. Особое место в сердце писателя занимают и русские классики. Среди них — роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", произведения Бориса Пастернака и труды Льва Толстого.

"Мастер и Маргарита" в свое время произвёл на меня сильнейшее впечатление, — признался Вербер.

Интересно, что именно сочетание философской глубины и художественного воображения в книгах разных авторов, по словам Вербера, сформировало его собственный стиль: соединение научных идей, фантастики и вечных вопросов о смысле существования.

Рождение "Вальса душ"

Отдельный разговор зашёл о романе "Вальс душ", который издательство "Эксмо" готовится выпустить в конце августа. Главная героиня книги, Эжени, совершает путешествие по собственным прошлым жизням в поисках родственной души.

"Однажды я встретил медиума. Она предложила рассказать о моих прошлых жизнях. Сначала я отказался: медиумы часто "вспоминают" истории знаменитостей, а я уверен, что большинство людей в прошлом были крестьянами или рабочими. Но в конце концов женщина заявила, что из 111 моих жизней 100 были обычными, а 11 — исключительными, и подробно их описала. Тогда я счёл это забавным. Сказал: "Не знаю, правда это или нет, но такая история — отличная основа для романа"", — рассказал писатель.

"Голос дерева" и экологическое послание

Помимо "Вальса душ", читателей ждёт ещё одна новинка — роман "Голос дерева". Книга выйдет во Франции 1 октября и будет посвящена теме сохранения лесов.