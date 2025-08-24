Французский автор №1 назвал романы, без которых не было бы его стиля
Что объединяет "Мастера и Маргариту", "Солярис" и "Дюну"? Эти произведения — среди любимых книг Бернара Вербера, одного из самых читаемых французских авторов последних десятилетий. В беседе с ТАСС писатель рассказал о литературе, которая оказала на него наибольшее влияние, и поделился историями создания своих новых романов.
Книги, которые формируют мировоззрение
Вербер признался, что в числе его литературных ориентиров — "Дюна" Фрэнка Герберта, "Убик" Филипа Дика, "Основание" Айзека Азимова и "Солярис" Станислава Лема. Особое место в сердце писателя занимают и русские классики. Среди них — роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", произведения Бориса Пастернака и труды Льва Толстого.
"Мастер и Маргарита" в свое время произвёл на меня сильнейшее впечатление, — признался Вербер.
Интересно, что именно сочетание философской глубины и художественного воображения в книгах разных авторов, по словам Вербера, сформировало его собственный стиль: соединение научных идей, фантастики и вечных вопросов о смысле существования.
Рождение "Вальса душ"
Отдельный разговор зашёл о романе "Вальс душ", который издательство "Эксмо" готовится выпустить в конце августа. Главная героиня книги, Эжени, совершает путешествие по собственным прошлым жизням в поисках родственной души.
"Однажды я встретил медиума. Она предложила рассказать о моих прошлых жизнях. Сначала я отказался: медиумы часто "вспоминают" истории знаменитостей, а я уверен, что большинство людей в прошлом были крестьянами или рабочими. Но в конце концов женщина заявила, что из 111 моих жизней 100 были обычными, а 11 — исключительными, и подробно их описала. Тогда я счёл это забавным. Сказал: "Не знаю, правда это или нет, но такая история — отличная основа для романа"", — рассказал писатель.
"Голос дерева" и экологическое послание
Помимо "Вальса душ", читателей ждёт ещё одна новинка — роман "Голос дерева". Книга выйдет во Франции 1 октября и будет посвящена теме сохранения лесов.
"Сейчас во Франции первичные леса заменяют сосновыми плантациями: это делается для развития лесной промышленности. Я хотел привлечь внимание читателей к тому, что уничтожать древние леса опасно: они способны уцелеть в пожаре, в то время как новые, сосновые, горят очень легко", — отметил Вербер.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru