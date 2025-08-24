Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бернар Вербер
Бернар Вербер
© commons.wikimedia.org by Frantogian is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:53

Французский автор №1 назвал романы, без которых не было бы его стиля

Бернар Вербер назвал "Мастера и Маргариту", "Солярис" и "Дюну" среди книг, повлиявших на его творчество

Что объединяет "Мастера и Маргариту", "Солярис" и "Дюну"? Эти произведения — среди любимых книг Бернара Вербера, одного из самых читаемых французских авторов последних десятилетий. В беседе с ТАСС писатель рассказал о литературе, которая оказала на него наибольшее влияние, и поделился историями создания своих новых романов.

Книги, которые формируют мировоззрение

Вербер признался, что в числе его литературных ориентиров — "Дюна" Фрэнка Герберта, "Убик" Филипа Дика, "Основание" Айзека Азимова и "Солярис" Станислава Лема. Особое место в сердце писателя занимают и русские классики. Среди них — роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", произведения Бориса Пастернака и труды Льва Толстого.

"Мастер и Маргарита" в свое время произвёл на меня сильнейшее впечатление, — признался Вербер.

Интересно, что именно сочетание философской глубины и художественного воображения в книгах разных авторов, по словам Вербера, сформировало его собственный стиль: соединение научных идей, фантастики и вечных вопросов о смысле существования.

Рождение "Вальса душ"

Отдельный разговор зашёл о романе "Вальс душ", который издательство "Эксмо" готовится выпустить в конце августа. Главная героиня книги, Эжени, совершает путешествие по собственным прошлым жизням в поисках родственной души.

"Однажды я встретил медиума. Она предложила рассказать о моих прошлых жизнях. Сначала я отказался: медиумы часто "вспоминают" истории знаменитостей, а я уверен, что большинство людей в прошлом были крестьянами или рабочими. Но в конце концов женщина заявила, что из 111 моих жизней 100 были обычными, а 11 — исключительными, и подробно их описала. Тогда я счёл это забавным. Сказал: "Не знаю, правда это или нет, но такая история — отличная основа для романа"", — рассказал писатель.

"Голос дерева" и экологическое послание

Помимо "Вальса душ", читателей ждёт ещё одна новинка — роман "Голос дерева". Книга выйдет во Франции 1 октября и будет посвящена теме сохранения лесов.

"Сейчас во Франции первичные леса заменяют сосновыми плантациями: это делается для развития лесной промышленности. Я хотел привлечь внимание читателей к тому, что уничтожать древние леса опасно: они способны уцелеть в пожаре, в то время как новые, сосновые, горят очень легко", — отметил Вербер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Французский диджей Willy William даст сет в Москве на фестивале 22.08.2025 в 15:15

Музыка без границ: чем удивит Москву звезда с миллиардными просмотрами

Французский диджей Willy William выступит в Москве на фестивале "Портал 2030–2050". Хиты, рекорды и неожиданные коллаборации ждут гостей события.

Читать полностью » The Hollywood Reporter: Дафне Кин сыграет Артемиду в третьем сезоне 22.08.2025 в 14:07

Богиня охоты спускается с Олимпа: кто перевернёт сюжет нового сезона "Перси Джексона"

Третий сезон "Перси Джексона и Олимпийцев" готовит новые лица: Артемида и её спутница Зои войдут в сюжет, меняя баланс сил и добавляя драму.

Читать полностью » Николас Кейдж ведёт переговоры о роли в пятом сезоне 22.08.2025 в 13:58

Звезда большого кино меняет правила игры: Кейдж впервые всерьёз идёт в сериалы

Николас Кейдж может сыграть в новом сезоне "Настоящего детектива" от HBO. Какую роль ему предлагают и что ждет сериал дальше — читайте в тексте.

Читать полностью » Марго Робби возглавила рейтинг самых красивых актрис 2025 года по версии IMDb 22.08.2025 в 12:10

Самая красивая актриса 2025 года названа: результат удивил даже Голливуд

IMDb опубликовал рейтинг самых красивых актрис 2025 года: кто вошёл в топ-10, кто обошёл соперниц, и какая мировая звезда заняла первое место?

Читать полностью » В Таиланде у наследницы престола Баджракитиябхи диагностирована тяжёлая инфекция крови 22.08.2025 в 11:04

Принцесса на грани: наследие королевской династии Таиланда висит на волоске

Состояние тайской принцессы Баджракитиябхи вновь ухудшилось: врачи диагностировали инфекцию крови, а вопрос о престолонаследии остаётся открытым.

Читать полностью » Анастасия Волочкова поделилась деталями о замужестве дочери Ариадны и её новой семье 22.08.2025 в 10:58

Дочь Анастасии Волочковой удивила: вместо Сорбонны выбрала собственный путь к успеху

Дочь Анастасии Волочковой отказалась от мечты о Сорбонне и выбрала иной путь: преподавание языков и новая семья с мужем Никитой.

Читать полностью » Mash: у Филиппа Киркорова диагностирован диабет второго типа 22.08.2025 в 9:53

Болезнь, о которой артист молчал: что мешает Филиппу Киркорову вернуться к публике

Филипп Киркоров столкнулся с тяжёлым диагнозом. Врачи выявили у певца диабет второго типа, болезнь дала о себе знать после его апрельского инцидента на сцене.

Читать полностью » SHOT: Post Malone может дать концерт в России на 22.08.2025 в 8:49

"Газпром-Арена" затаила дыхание: кого ждут в ноябре тысячи фанатов

Post Malone готовится к первому визиту в Россию: в середине ноября рэпер даст концерт на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Prime Video представит сериал "Бегущий по лезвию 2099" в 2026 году
Авто и мото

Автоюрист назвал безопасные действия, если на трассе показывают съехать на обочину
Спорт и фитнес

Тренер Татьяна Лампа рекомендовала 5 упражнений для развития силы ног
Красота и здоровье

Профессор Павел Бережанский: цитрусовые при простуде могут раздражать слизистые и замедлять выздоровление
Питомцы

Ветеринары назвали вещи, которые улучшают жизнь домашних кошек
Еда

Как приготовить слоеный салат с курицей, ананасом и сыром
Еда

Энтони Бурден назвал мапо тофу своим средством против похмелья
Наука и технологии

Палеоантрополог Крис Стрингер: петралонский череп не относится к Homo sapiens и неандертальцам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru