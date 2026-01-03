Кабели вспыхнули — город отключился: в Берлине ищут причину блэкаута

Масштабное отключение электроэнергии затронуло утром несколько районов Берлина и привело к сбоям в работе городской инфраструктуры. Без света остались десятки тысяч жителей и тысячи торговых объектов, а власти не исключают криминальный характер произошедшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию полиции Берлина.

Инцидент произошёл в ранние часы и сразу привлёк внимание экстренных служб. Последствия аварии ощущаются не только в бытовом секторе, но и в сфере связи и торговли.

Возгорание кабельного моста

По данным полиции, очевидец сообщил о возгорании кабелей в районе Лихтерфельде около 06:45 по местному времени (08:45 мск). Речь идёт о подвесном кабельном мосте, повреждение которого привело к масштабным перебоям в энергоснабжении.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь, однако само возгорание вызвало серьёзные технические последствия. В результате без электричества остались около 50 тысяч домохозяйств и порядка 2 тысяч торговых точек в разных частях города.

Подозрение на поджог

Правоохранительные органы не исключают, что причиной инцидента мог стать умышленный поджог. В полиции подтвердили начало расследования с участием криминальных подразделений.

"Наша уголовная полиция находится на месте и ведет расследование по подозрению в поджоге", — сообщили в полиции Берлина.

На месте происшествия продолжается работа следователей, устанавливаются обстоятельства возгорания и возможные мотивы.

Сроки восстановления и сбои связи

Оператор электросетей Stromnetz Berlin приступил к восстановительным работам, однако точные сроки полного устранения последствий пока не называются. По предварительным оценкам, часть потребителей может оставаться без электричества вплоть до 8 января.

Помимо проблем с энергоснабжением, в пострадавших районах зафиксированы перебои в работе мобильной связи, что дополнительно осложняет ситуацию для жителей и бизнеса. Городские службы продолжают мониторинг обстановки.