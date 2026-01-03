Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Германии
Флаг Германии
© commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany is licensed under CC BY 2.0
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:52

Кабели вспыхнули — город отключился: в Берлине ищут причину блэкаута

В Берлине из-за пожара на кабельном мосте без света остались 50 тысяч домов

Масштабное отключение электроэнергии затронуло утром несколько районов Берлина и привело к сбоям в работе городской инфраструктуры. Без света остались десятки тысяч жителей и тысячи торговых объектов, а власти не исключают криминальный характер произошедшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию полиции Берлина.

Инцидент произошёл в ранние часы и сразу привлёк внимание экстренных служб. Последствия аварии ощущаются не только в бытовом секторе, но и в сфере связи и торговли.

Возгорание кабельного моста

По данным полиции, очевидец сообщил о возгорании кабелей в районе Лихтерфельде около 06:45 по местному времени (08:45 мск). Речь идёт о подвесном кабельном мосте, повреждение которого привело к масштабным перебоям в энергоснабжении.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь, однако само возгорание вызвало серьёзные технические последствия. В результате без электричества остались около 50 тысяч домохозяйств и порядка 2 тысяч торговых точек в разных частях города.

Подозрение на поджог

Правоохранительные органы не исключают, что причиной инцидента мог стать умышленный поджог. В полиции подтвердили начало расследования с участием криминальных подразделений.

"Наша уголовная полиция находится на месте и ведет расследование по подозрению в поджоге", — сообщили в полиции Берлина.

На месте происшествия продолжается работа следователей, устанавливаются обстоятельства возгорания и возможные мотивы.

Сроки восстановления и сбои связи

Оператор электросетей Stromnetz Berlin приступил к восстановительным работам, однако точные сроки полного устранения последствий пока не называются. По предварительным оценкам, часть потребителей может оставаться без электричества вплоть до 8 января.

Помимо проблем с энергоснабжением, в пострадавших районах зафиксированы перебои в работе мобильной связи, что дополнительно осложняет ситуацию для жителей и бизнеса. Городские службы продолжают мониторинг обстановки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Внешний вид президента Финляндии во время новогоднего обращения вызвал обсуждение — Iltalehti вчера в 9:25
Когда мелочь рушит образ: новогоднее обращение президента Финляндии обсуждают не из-за слов

Новогоднее обращение президента Финляндии обсуждают из-за неожиданной детали во внешнем виде, которая уже не впервые привлекает внимание публики.

Читать полностью » На курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошёл взрыв с жертвами - AFP 01.01.2026 в 9:39
Туристический день закончился трагедией: что скрывает первое сообщение полиции

На швейцарском курорте Кран-Монтана произошёл взрыв с жертвами. Причины инцидента неизвестны, власти пока не раскрывают детали.

Читать полностью » Франция запретила доступ к соцсетям детям до 15 лет — Франс Пресс 31.12.2025 в 17:48
Франция нажимает на паузу: соцсети для подростков уходят из свободного доступа

Франция готовит жёсткий запрет на соцсети для подростков. Законопроект затронет платформы, школы и может изменить цифровые привычки детей.

Читать полностью » Заболеваемость корью в США достигла максимума за 30 лет — Axios 31.12.2025 в 12:05
США столкнулись с тем, чего не было более 30 лет: цифры вызывают тревогу

В 2025 году в США число случаев кори превысило две тысячи, что стало самым высоким показателем за более чем 30 лет.

Читать полностью » Переговоры о вступлении Украины в ЕС не продвинулись в 2025 году — Politico 31.12.2025 в 11:45
Европейская перспектива Украины всё дальше: что показал уходящий год

Politico отмечает, что за 2025 год Украина не приблизилась к вступлению в ЕС, а ранее заявленные сроки выглядят всё менее достижимыми.

Читать полностью » Российский посол подчеркнул важность поддержки русской общины в США – Дарчиев 31.12.2025 в 5:24
Признание и поддержка: как русская община в США укрепляет связи с Россией несмотря на политические трудности

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев выразил надежду на восстановление отношений с США в 2026 году и признал вклад русской диаспоры в этом процессе.

Читать полностью » Тара Рид назвала Украину несостоявшимся государством и критиковала Зеленского – РИА Новости 31.12.2025 в 5:24
Тара Рид заявила, что Зеленский вышел за рамки: что скрывает её мнение о политике Украины

Тара Рид назвала Украину несостоявшимся государством, а президента Зеленского — шутом. Ранее она получила гражданство России.

Читать полностью » Германия разработала секретный план действий в случае военного конфликта – Politico 31.12.2025 в 5:01
Германия на первом этапе военной подготовки: какие угрозы поджидают Европу

Германия подготовила секретный план на случай войны в рамках НАТО, который включает стратегическое укрепление альянса и защиту от атак.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Водитель может получить два штрафа с камер, если нарушения зафиксированы в разное время — naavtotrasse.ru
Наука
Древние люди посещали территорию современной пустыни — Nature
Туризм
Турпоток на горнолыжные курорты РФ вырастет минимум на 10% — глава комитета Госдумы Тарбаев
Туризм
Кражи денег у российских туристов участились на курортах — юрист по туризму Косицын
Туризм
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных инфекциях в тропических странах
Экономика
Индийский бизнес занял ниши после ухода Запада в России — президент IBA Котвани
Туризм
В Таиланде вас встретит не только море, но и запахи, к которым нужно привыкнуть - ТурПром
Красота и здоровье
Чтобы сбросить 1 килограмм, нужно пройти 154 тысячи шагов — медсестра Коноплёва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet