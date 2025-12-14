После Москвы — Берлин: американский посланник запускает новый раунд переговоров по Украине

Дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования усиливается, и Берлин вновь становится ключевой площадкой для международных контактов. Об этом сообщает агентство Associated Press, фиксируя прибытие в столицу Германии американской делегации для переговоров с украинским руководством.

Прибытие американской делегации

В Берлине был замечен кортеж специального представителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Их визит связан с предстоящими переговорами с Владимиром Зеленским, посвящёнными параметрам мирного плана. По данным агентства, встречи пройдут в рамках насыщенного дипломатического графика.

"Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин, где состоятся переговоры с Зеленским по мирному плану", — отмечается в публикации.

Помимо контактов с украинской стороной, в программе визита запланированы встречи с рядом европейских лидеров.

Берлин как переговорная площадка

Выбор Берлина в качестве места переговоров подчёркивает роль Германии как одного из ключевых центров дипломатических консультаций по Украине. В столице ФРГ сосредоточены контакты между представителями США, Евросоюза и украинского руководства, что позволяет координировать позиции сразу нескольких сторон.

Ранее Стив Уиткофф уже участвовал в переговорах по украинской тематике на других площадках. До визита в Германию он посещал Москву, где состоялись его контакты с российской стороной. В Кремле американского представителя принимала делегация во главе с президентом России Владимиром Путиным.

По имеющейся информации, обсуждение мирного плана по Украине продолжалось около пяти часов. Эти переговоры стали частью серии консультаций, которые теперь переносятся в европейский формат и продолжаются в Берлине с участием украинского руководства.