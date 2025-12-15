Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Украины и США
Флаг Украины и США
© flickr.com by nycmayorsoffice is licensed under Public domain
Главная / Мир
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:49

Мирный план разобрали по пунктам: второй раунд переговоров США и Украины завершился

В Берлине завершился второй раунд контактов США и Украины — ТАСС

В Берлине завершился второй раунд контактов между американской и украинской делегациями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский "5 канал" и советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина. По данным украинских СМИ, встреча продолжалась около двух часов и стала продолжением переговорного трека, начатого накануне.

Что обсуждали на встрече

По словам Дмитрия Литвина, участники переговоров подробно разбирали мирный план, состоящий из 20 пунктов.

Украинские СМИ уточняют, что второй раунд занял около двух часов.

Как проходили переговоры в Берлине

Первый раунд переговоров состоялся в Берлине 14 декабря и, как сообщалось, длился около пяти часов. Тогда участники договорились не завершать контакт одной встречей и продолжить разговор в понедельник утром.

Состав делегаций и формат участия

Со стороны США в переговорах, по данным ТАСС, участвовали спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер (зять Дональда Трампа).

Украину на встрече представляли Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

