Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
поезд
поезд
© chadgpt is licensed under Free More info
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Прошло 30 лет — и на улицах Берлина появился поезд, который меняет всё

Stadler поставила BVG первый поезд метро серии JK для Берлина

На улицах немецкой столицы появился первый из новых поездов метро от компании Stadler Rail. Для берлинского общественного транспорта это событие стало знаковым: прошло уже более полутора лет с момента получения первого состава.

Первым линию U2 пополнил поезд серии JK. До конца текущего года ожидается поставка около 140 вагонов. А уже в следующем году начнут поступать более просторные составы серии J, предназначенные для широких линий метро. Их тестирование уже стартовало.

Почему новые поезда важны для Берлина

Средний возраст вагонов столичного метро — около тридцати лет. Это отражается как на уровне комфорта, так и на надежности. BVG, оператор общественного транспорта, рассчитывает, что новые составы будут более современными, безопасными и пунктуальными.

"Новые поезда должны повысить качество обслуживания пассажиров и сократить количество задержек", — отмечают в компании.

Крупный контракт и локальное производство

Согласно рамочному соглашению, до 2035 года Stadler может поставить BVG до 1500 вагонов. Общая стоимость контракта — порядка 3 миллиардов евро. Уже сейчас подписан обязательный заказ на 484 вагона.

Все производство сосредоточено на заводе Stadler в районе Панков — это не только технологический центр, но и новые рабочие места для Берлина.

Узкопрофильные и широкопрофильные линии

История берлинского метро напрямую повлияла на ширину вагонов.

  • Малогабаритные поезда (серия JK): ширина до 2,4 м. Они предназначены для старых линий U1-U4, где тоннели были построены еще до 1913 года.
  • Широкопрофильные поезда (серия J): ширина до 2,65 м. Такие вагоны подходят для линий, построенных после 1923 года.

Именно эта особенность объясняет буквы в названиях серий: "K" означает Kleinprofil (узкий профиль), а "J" используется для широкопрофильных составов.

Что ждёт пассажиров дальше

Жители и гости Берлина в ближайшие годы будут чаще видеть на линиях новые составы. Для города это шаг к модернизации транспортной системы, где сочетание исторического наследия и современных технологий становится нормой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пещера Духлата у Софии признана самым сложным подземным лабиринтом Болгарии сегодня в 1:15

Духлата в Болгарии поражает: река под землёй и залы с собственными именами

В тени Витоши скрыт лабиринт Духлата: подземная река, легенды о "живой воде" и загадочный "светлый камень", сияющий только избранным.

Читать полностью » Порт Лос-Анджелеса откроет доступ к грузовым терминалам во время бесплатных экскурсий сегодня в 0:25

Бесплатные экскурсии по гавани Лос-Анджелеса удивят даже местных жителей

В Лос-Анджелесе проведут бесплатные лодочные экскурсии по самому загруженному порту США — редкая возможность увидеть изнутри жизнь Сан-Педро.

Читать полностью » Из Екатеринбурга в Анталью запустят 13 рейсов в неделю — AZUR air усиливает направление сегодня в 19:16

Из Поволжья и с Урала в Турцию: туристам добавили прямые рейсы

AZUR air расширяет полётные программы: в сентябре добавят рейсы в Анталью из шести российских городов. Туристы получат больше вариантов вылета.

Читать полностью » Туристы выбирают Гагру для молодёжи, Пицунду для семей, Сухум для прогулок и истории вчера в 22:26

Дискотеки в Гагре и монастырь в Новом Афоне: осень в Абхазии обещает быть яркой

Прямые поезда и авиарейсы вернули интерес россиян к Абхазии. Какие отели выбрать для семьи или активного отдыха — подборка лучших вариантов.

Читать полностью » Представитель властей Саньи: россияне добровольно помогли городу после стихии вчера в 21:16

Разрушения на Хайнане: российские туристы вышли разбирать завалы вместе с местными

После шторма «Кадзики» в Санье к разбору завалов присоединились российские туристы. Вместе с местными службами они помогли городу быстро восстановиться.

Читать полностью » Росавиация зафиксировала рост международных перелётов и снижение внутреннего трафика вчера в 20:17

62 миллиона пассажиров за полгода: какие направления в лидерах

Росавиация сообщила: за 7 месяцев 2025-го внутренний трафик снизился на 2,6%, а зарубежный вырос на 7,4%. Эксперты объяснили, что стоит за цифрами.

Читать полностью » В Таиланде иностранцу за кражу еды грозит штраф, депортация и пожизненный запрет на въезд вчера в 19:11

Сыр “Конте” и 99 лет наказания: хотел сэкономить на ужине — потерял право въезда в страну

В сети обсуждают историю россиянина, которого в Таиланде якобы депортировали и лишили въезда на 99 лет за кражу сыра и анчоусов.

Читать полностью » Расходы семьи из Казани на автопутешествие в Грузию через Верхний Ларс составили около 160 тыс. рублей вчера в 18:22

2250 километров, двое детей и Верхний Ларс: как дорога превратилась в приключение

Семья Галеевых отправилась в автопутешествие из Казани к Чёрному морю. Узнайте, как они преодолели 2250 км, столкнулись с трудностями и какие лайфхаки им помогли.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Опрос Live Science: лишь 13% респондентов уверены, что ИИ улучшит жизнь
Спорт и фитнес

Жим лёжа и наклонная скамья: как эффективно прорабатывать грудные мышцы
Дом

Утренняя зарядка для похудения: фитнес-эксперт Роберт Бабаян назвал эффективный комплекс
Авто и мото

Под отзыв попали 23 тысячи Lada Niva Legend и Niva Travel — Росстандарт
Красота и здоровье

Губернатор Сергей Ситников поручил увеличить компенсации врачам за аренду жилья
Питомцы

Робот-пылесос помогает убирать шерсть кошек и собак в доме
Культура и шоу-бизнес

Анна Седокова прокомментировала слухи о тайном возлюбленном
Спорт и фитнес

Учёные объяснили появление аммиачного запаха в поте во время нагрузок — Journal of Earth and Environmental Sciences
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet