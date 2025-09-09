Прошло 30 лет — и на улицах Берлина появился поезд, который меняет всё

На улицах немецкой столицы появился первый из новых поездов метро от компании Stadler Rail. Для берлинского общественного транспорта это событие стало знаковым: прошло уже более полутора лет с момента получения первого состава.

Первым линию U2 пополнил поезд серии JK. До конца текущего года ожидается поставка около 140 вагонов. А уже в следующем году начнут поступать более просторные составы серии J, предназначенные для широких линий метро. Их тестирование уже стартовало.

Почему новые поезда важны для Берлина

Средний возраст вагонов столичного метро — около тридцати лет. Это отражается как на уровне комфорта, так и на надежности. BVG, оператор общественного транспорта, рассчитывает, что новые составы будут более современными, безопасными и пунктуальными.

"Новые поезда должны повысить качество обслуживания пассажиров и сократить количество задержек", — отмечают в компании.

Крупный контракт и локальное производство

Согласно рамочному соглашению, до 2035 года Stadler может поставить BVG до 1500 вагонов. Общая стоимость контракта — порядка 3 миллиардов евро. Уже сейчас подписан обязательный заказ на 484 вагона.

Все производство сосредоточено на заводе Stadler в районе Панков — это не только технологический центр, но и новые рабочие места для Берлина.

Узкопрофильные и широкопрофильные линии

История берлинского метро напрямую повлияла на ширину вагонов.

Малогабаритные поезда (серия JK): ширина до 2,4 м. Они предназначены для старых линий U1-U4, где тоннели были построены еще до 1913 года.

Широкопрофильные поезда (серия J): ширина до 2,65 м. Такие вагоны подходят для линий, построенных после 1923 года.

Именно эта особенность объясняет буквы в названиях серий: "K" означает Kleinprofil (узкий профиль), а "J" используется для широкопрофильных составов.

Что ждёт пассажиров дальше

Жители и гости Берлина в ближайшие годы будут чаще видеть на линиях новые составы. Для города это шаг к модернизации транспортной системы, где сочетание исторического наследия и современных технологий становится нормой.