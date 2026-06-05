Тоннель с Чукотки на Аляску вернули в планы: вот что может похоронить проект быстрее строительства

Геополитические барьеры и колоссальные расходы делают строительство тоннеля, который свяжет Россию и США практически невозможным, заявил политолог, доцент РГПУ им. Герцена Александр Конфисахор. Свои доводы эксперт привел в комментарии NewsInfo.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон рассматривают соглашение о проектировании тоннеля под Беринговым проливом. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявлял, что проект призван стать одним из важнейших инфраструктурных событий в истории связей двух государств.

По мнению эксперта, полноценная реализация задумки требует не только инженерных усилий, но и фундаментальных перемен на международной арене.

"Самая главная проблема — отношения именно политические между нашими государствами, которые в настоящее время имеют очень неоднозначный, очень сложный характер. Более теплые отношения, отношения на перспективу, не имеющие крупных подводных течений, благоприятная политическая ситуация должны быть", — отметил Конфисахор.

Масштабные инициативы в сфере транспортной инфраструктуры требуют стабильности, однако сейчас ситуация в мире, по словам политолога, не способствует запуску подобных трансконтинентальных связей. Эксперт подчеркнул, что экономическая целесообразность объекта вызывает серьезные вопросы, так как создание полноценного логистического хаба требует возведения целой сети городов, портов и коммуникаций в экстремальных климатических условиях.

"Цель только одна тоннеля — как некая логистическая база, логистическая инфраструктура, не более того", — пояснил эксперт.

Помимо сложностей с эксплуатацией, проекты такого уровня сталкиваются с проблемами финансового планирования, что уже приводило к заморозке крупных магистралей в других регионах страны.

При этом страна продолжает развивать альтернативные маршруты, наращивая грузооборот по Северному морскому пути, что выглядит более оправданным шагом в текущей экономической реальности. Впрочем, внешнеэкономическая деятельность не прекращается полностью, несмотря на сложные условия: например, поставки удобрений в США демонстрируют рост, как и отгрузки российской фанеры. Однако, как отмечает политолог, строительство тоннеля — это проект другого порядка, который потребует десятилетий упорного труда и, что более важно, полного пересмотра отношений между странами.

Проверено экспертом: Строитель Михаил Волков

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