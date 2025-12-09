Беременность, которая нарушила все правила природы: малыш развивался рядом с печенью матери — и появился живым

Редкий медицинский случай в Перу привлек внимание не только местных жителей, но и специалистов по всему миру. На выписку 19-летней Валерии Вела приехал министр здравоохранения страны — об этом сообщает издание "Доктор Питер". Молодая женщина смогла выносить ребенка, развивавшегося не в матке, а в брюшной полости.

Особенности беременности

Роды Валерии стали испытанием для перуанских врачей. По данным специалистов, оплодотворенная яйцеклетка прикрепилась не к слизистой матки, а к печени, получая кровоснабжение через ее артерии. Девочка Айлин появилась на 41-й неделе и весила 3,7 кг, что само по себе выглядит исключительным результатом. Состояние малышки оценивается как стабильное, а показатели ее здоровья соответствуют возрастной норме.

Главная сложность заключалась в рисках, связанных с прикреплением плаценты к печени. Ее удаление могло вызвать опасное кровотечение, и тогда жизнь молодой матери оказалась бы под угрозой. Поэтому процесс разделили на два этапа: сначала провели кесарево сечение, затем другая команда хирургов удалила послед. Для перекрытия кровотока в питающие артерии ввели препарат, блокирующий сосудистый просвет и предотвращающий критическую потерю крови.

Что известно о рисках

Статистика, приводимая медицинскими экспертами, показывает, что в 96% случаев внематочная беременность развивается в маточных трубах. Эти структуры не способны растягиваться так же, как матка, поэтому по мере роста эмбриона возникает угроза их разрыва и тяжелого внутреннего кровотечения. В подобных ситуациях беременность приходится прерывать медикаментозно или хирургически. Часто такая патология почти не проявляется и выявляется только при плановом УЗИ.

Брюшная форма встречается значительно реже, и вероятность благополучного исхода крайне мала. Мировая практика знает лишь три истории рождения здоровых детей в таких условиях, но ни одна из них не превышала 36-й недели. Случай Валерии, которая смогла доносить ребенка до срока, специалисты называют уникальным.

Редкое исключение

По словам акушеров-гинекологов, установить точную причину внематочной беременности удается не всегда. Часто это связано с непроходимостью или сужением маточных труб. В группу факторов риска входят перенесенные воспалительные заболевания органов малого таза, хирургические вмешательства, прием препаратов для стимуляции овуляции и использование внутриматочной спирали. Курение и возраст старше 35 лет также повышают вероятность подобного осложнения.

"Я чувствую себя очень хорошо. Я очень счастлива, прежде всего потому, что осталась жива", — призналась Валерия журналистам.

Сама Валерия после операции чувствует себя удовлетворительно. Ее слова прозвучали искренне и эмоционально.