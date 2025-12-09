Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Беременность
Беременность
© unsplash.com by Ryan Franco is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:07

Беременность, которая нарушила все правила природы: малыш развивался рядом с печенью матери — и появился живым

Перуанские врачи успешно провели редкое кесарево при брюшной беременности — Доктор Питер

Редкий медицинский случай в Перу привлек внимание не только местных жителей, но и специалистов по всему миру. На выписку 19-летней Валерии Вела приехал министр здравоохранения страны — об этом сообщает издание "Доктор Питер". Молодая женщина смогла выносить ребенка, развивавшегося не в матке, а в брюшной полости.

Особенности беременности

Роды Валерии стали испытанием для перуанских врачей. По данным специалистов, оплодотворенная яйцеклетка прикрепилась не к слизистой матки, а к печени, получая кровоснабжение через ее артерии. Девочка Айлин появилась на 41-й неделе и весила 3,7 кг, что само по себе выглядит исключительным результатом. Состояние малышки оценивается как стабильное, а показатели ее здоровья соответствуют возрастной норме.

Главная сложность заключалась в рисках, связанных с прикреплением плаценты к печени. Ее удаление могло вызвать опасное кровотечение, и тогда жизнь молодой матери оказалась бы под угрозой. Поэтому процесс разделили на два этапа: сначала провели кесарево сечение, затем другая команда хирургов удалила послед. Для перекрытия кровотока в питающие артерии ввели препарат, блокирующий сосудистый просвет и предотвращающий критическую потерю крови.

Что известно о рисках

Статистика, приводимая медицинскими экспертами, показывает, что в 96% случаев внематочная беременность развивается в маточных трубах. Эти структуры не способны растягиваться так же, как матка, поэтому по мере роста эмбриона возникает угроза их разрыва и тяжелого внутреннего кровотечения. В подобных ситуациях беременность приходится прерывать медикаментозно или хирургически. Часто такая патология почти не проявляется и выявляется только при плановом УЗИ.

Брюшная форма встречается значительно реже, и вероятность благополучного исхода крайне мала. Мировая практика знает лишь три истории рождения здоровых детей в таких условиях, но ни одна из них не превышала 36-й недели. Случай Валерии, которая смогла доносить ребенка до срока, специалисты называют уникальным.

Редкое исключение

По словам акушеров-гинекологов, установить точную причину внематочной беременности удается не всегда. Часто это связано с непроходимостью или сужением маточных труб. В группу факторов риска входят перенесенные воспалительные заболевания органов малого таза, хирургические вмешательства, прием препаратов для стимуляции овуляции и использование внутриматочной спирали. Курение и возраст старше 35 лет также повышают вероятность подобного осложнения.

"Я чувствую себя очень хорошо. Я очень счастлива, прежде всего потому, что осталась жива", — призналась Валерия журналистам.

Сама Валерия после операции чувствует себя удовлетворительно. Ее слова прозвучали искренне и эмоционально.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Один стакан свекольного сока улучшает кровообращение — Vita сегодня в 12:14
Красный эликсир: как свёкла превращает обычное утро в заряд энергии

Утро со свекольным соком — это больше, чем просто привычка. Как напиток помогает сердцу, улучшает выносливость и почему его выбирают спортсмены.

Читать полностью » Tom Ford выпустил линию стойких увлажняющих помад — Into The Gloss сегодня в 8:10
Губы под прицелом зимы: один забытый бальзам превращает ужин в катастрофу

Когда женщина решает выйти без сумочки, вселенная словно напоминает — без бальзама для губ нельзя. Подробнее в материале.

Читать полностью » Три чашки кофе в день замедлили старение клеток — BMJ сегодня в 6:34
Кофе неожиданно включил задний ход старения: всё решает правильная доза

Учёные выяснили, что 3–4 чашки кофе в день могут замедлить биологическое старение у людей с психическими расстройствами благодаря действию антиоксидантов.

Читать полностью » Регулярное потребление фиников помогает контролировать уровень сахара при преддиабете — Константин Иванов сегодня в 4:18
Понял, что финики — это не просто сладость: вот как они помогли мне контролировать холестерин

Финики помогают снижать уровень холестерина и сахара в крови, оказывая благоприятное воздействие на здоровье. Узнайте, как правильно употреблять финики для максимальной пользы.

Читать полностью » Осуждение сильно обработанных продуктов преувеличено — химик Томас Хенле сегодня в 2:24
Думала, что обработанная еда — это вредно, пока не услышала мнение химика: теперь знаю правду

Почему не все высокообработанные продукты вредны? Дрезденский ученый объясняет, почему домашняя еда не всегда лучше промышленной, и почему важно отходить от идеологических стереотипов.

Читать полностью » Завтрак с яйцами снижает утреннюю усталость — диетологи сегодня в 0:25
Завтрак, который держит вас сытыми до вечера: секрет, спрятанный в обычной скорлупе

Яйца — простой продукт, который помогает спортсменам восстанавливаться, сохранять энергию и контролировать аппетит. Узнайте, сколько их можно есть.

Читать полностью » Развитие эмпатии улучшает качество взаимодействия — психолог Метелина вчера в 20:31
Тот, кто научился понимать злость, выигрывает любую ссору, даже не открывая рта

Психолог Алиса Метелина рассказала Pravda. Ru, как развитие эмоционального интеллекта помогает укрепить внутреннее равновесие и строить гармоничные отношения.

Читать полностью » MAC выпустила лимитированную линейку ярких помад Scarlet Ibis и Morange — бренд вчера в 20:10
Никакой бледности: зима требует цвета, будто пришла из Рио-де-Жанейро

Зима становится временем ярких красок: модные бренды возвращают насыщенные оттенки, вдохновлённые ретро-настроением и энергией 60-х

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Новый способ подбора оттенка губной помады показала визажист Матвеева
Красота и здоровье
Нельзя игнорировать проблемы с молочными зубами — стоматолог Першина
ДФО
Елочные базары во Владивостоке откроются уже 12 декабря — ДВ — РОСС
ДФО
Эксперт Алина Иванова предсказала судьбоносные повороты по друидской системе — ИА PrimaMedia
ДФО
Корабли ТОФ отработали сопровождение подводной цели — ДВ — РОСС
ДФО
Приморцы дебютировали с 23 наградами на Кубке России — Олег Докучаев
ДФО
В Арсеньеве запустили подъёмники горнолыжного комплекса — ИА PrimaMedia
ЮФО
Ростовская область стала лидером волонтёрства в России — Юрий Слюсарь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet