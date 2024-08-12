Разгерметизация аммиачного баллона на заводе в Бердске: эвакуация 100 сотрудников и отсутствие угрозы для населения

На электромеханическом заводе в Бердске, который находится вблизи Новосибирска, произошел инцидент с разгерметизацией баллона, содержащего аммиак. В результате этого случилась эвакуация около 100 сотрудников завода. Сообщение о происшествии поступило в оперативную службу в 11:06.
По предварительным данным, причиной инцидента стало повреждение вентиля на 40-литровом баллоне, в котором находилось 18 литров аммиака. Тем не менее, аммиак быстро растворился в воздухе, и, как отметили представители МЧС, угрозы для населения и пострадавших не зафиксировано.
Бердский электромеханический завод, основанный в 1959 году, занимает важное место в машиностроительной отрасли, специализируясь на производстве деталей для авиации и электромеханической продукции.
Фото: freepik
NYP: Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа евреев на выборах в США
45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вполне способен заблаговременно обеспечить себе поддержку рекордного количества американских евреев на выборах президента, которые должны состояться уже этой осенью. Об этом информирует американская таблоидная газета New York Post со ссылкой на эксперта по сбору данных Джона Маклафлина.
В Польше решили обвинить Россию в поджоге торгового центра
Польское телевидение сообщает о попытке Польши возложить ответственность за поджог торгового центра в Варшаве на российские спецслужбы.
Общественная палата РФ и 17 политических партий подписали соглашение о сотрудничестве в наблюдении за выборами
Общественная палата и партии будут проводить консультации по вопросам участия наблюдателей в процессе голосования, исходя из соглашения о независимом наблюдении за выборами.
Помолодевшую жену Басты перепутали с дочерью рэпера: как девчушка
Преображённая супруга рэпера Басты Елена Пинская опубликовала фото в обнимку с мужем и восхитила интернет-пользователей.