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12 августа на электромеханическом заводе в Бердске произошла разгерметизация аммиачного баллона
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Разгерметизация аммиачного баллона на заводе в Бердске: эвакуация 100 сотрудников и отсутствие угрозы для населения

12 августа на электромеханическом заводе в Бердске произошла разгерметизация аммиачного баллона

На электромеханическом заводе в Бердске, который находится вблизи Новосибирска, произошел инцидент с разгерметизацией баллона, содержащего аммиак. В результате этого случилась эвакуация около 100 сотрудников завода. Сообщение о происшествии поступило в оперативную службу в 11:06.

По предварительным данным, причиной инцидента стало повреждение вентиля на 40-литровом баллоне, в котором находилось 18 литров аммиака. Тем не менее, аммиак быстро растворился в воздухе, и, как отметили представители МЧС, угрозы для населения и пострадавших не зафиксировано.

Бердский электромеханический завод, основанный в 1959 году, занимает важное место в машиностроительной отрасли, специализируясь на производстве деталей для авиации и электромеханической продукции.

Фото: freepik

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