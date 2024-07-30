По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок, Германия обязана оказывать активную поддержку Украине. Свою позицию она обосновала необходимостью предотвращения потенциального появления российских вооруженных сил на границе между ФРГ и Польшей.
Эти заявления прозвучали в ходе ее беседы с изданием Die Zeit.
Бербок подчеркнула, что прекращение западной помощи может иметь катастрофические последствия для Украины. Она также отметила, что использует этот аргумент в дискуссиях с теми представителями немецкого общества, которые призывают к прекращению поддержки Киева.
Министр выразила обеспокоенность возможностью появления российских войск сначала на польской границе, а затем, потенциально, и на границе с Германией. По ее мнению, отказ Запада от поддержки Украины может привести к значительному росту угроз безопасности в европейском регионе.
Эти опасения не разделяются российской стороной. В июне текущего года президент России Владимир Путин охарактеризовал заявления о намерениях России атаковать НАТО как абсурдные. Он высказал мнение, что подобная риторика используется западными странами для манипулирования общественным мнением и сохранения своего доминирующего положения на международной арене.
Фото: www. flickr. com/Heinrich-Böll-Stiftung (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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