Бензин сдал назад, дизель пошёл в разгон: топливный рынок сыграл в разные стороны
Биржевые котировки топлива по итогам торговой недели показали разнонаправленную динамику: бензин подешевел, тогда как дизельное топливо всех марок подорожало. Такие данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, сообщает ТАСС.
Динамика цен на бензин
По итогам торгов бензин АИ-92 снизился в цене на 0,97% за день — до 52,653 тыс. рублей за тонну. За неделю его стоимость уменьшилась на 0,75%. Бензин АИ-95 по территориальному индексу европейской части России подешевел еще заметнее: за день цена снизилась на 1,19%, до 58,107 тыс. рублей за тонну, а за неделю — на 4,78%.
Снижение котировок бензина происходит на фоне действующих ограничений на экспорт и мер государственного регулирования, направленных на стабилизацию внутреннего рынка.
Рост стоимости дизельного топлива
В отличие от бензина, дизельное топливо продемонстрировало рост цен. Летний дизель подорожал за день на 0,78%, до 54,477 тыс. рублей за тонну, а за неделю прибавил 3,8%. Стоимость межсезонного дизеля выросла незначительно — на 0,01% за день, до 53,63 тыс. рублей за тонну, и на 0,96% по итогам недели.
Зимний дизель за неделю подорожал на 3,11% и достиг 62,275 тыс. рублей за тонну, несмотря на небольшое дневное снижение на 0,41%. Рост цен эксперты связывают с сезонным фактором и увеличением спроса.
Другие виды топлива
Топочный мазут за день подешевел сразу на 7,85%, до 11,129 тыс. рублей за тонну. За неделю снижение составило 14,19%. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 0,86% за день — до 18,251 тыс. рублей за тонну, однако по итогам недели прибавила 0,89%.
Меры по стабилизации рынка
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года не будет учитываться порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу. В Минэнерго РФ отмечали, что это решение позволит сохранить выплаты производителям и будет способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке.
Кроме того, с 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. Запрет на экспорт бензина продлен до конца года для всех участников рынка, включая производителей, за исключением поставок по межправительственным соглашениям.
