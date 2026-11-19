Российский рынок моторных масел сейчас напоминает сложный химический эксперимент, где переменные меняются быстрее, чем успевают обновляться регламенты обслуживания. Проблема "серых" брендов и контрафакта — лишь верхний слой. Настоящий узел завязан глубже: в базовых компонентах и пакетах присадок, без которых любое масло превращается в простую техническую жидкость.

Структура продукта проста: базовое масло плюс пакет присадок (моющие, противоизносные, антиокислительные). С минеральными базами I и II групп проблем нет — нефтепереработка обеспечивает избыток. Однако премиальная синтетика (IV и V группы) и сложные химические соединения для присадок остаются зависимыми от внешних поставок. Любой сбой в логистике из Азии или новые санкции способны остановить заводы-блендеры, которые фактически лишь смешивают импортные ингредиенты.

Ситуация с присадками критическая. "Большая четверка" производителей — Lubrizol, Infineum, Afton и Oronite — официально рынок не обслуживает. Отраслевое агентство B2X фиксирует тренд: если к 2022 году доля импорта из дальнего зарубежья составляла 69%, то к 2025-му она должна сократиться до 50%. Попытки закрыть брешь инициирует предприятие "ЭддиТек" в Новополоцке, где производство присадок в советское время было признано нерентабельным из-за дешевого импорта. Сейчас же этот исторический просчет превратился в стратегическую задачу.

Топливо как катализатор износа

Параллельно с поиском компонентов меняется сама среда работы двигателя. С 1 сентября 2026 года на АЗС разрешена продажа бензина классов К2, К3 и К4 (аналоги Евро-2, 3 и 4). Главное отличие от современного стандарта К5 — содержание серы, смол и ароматических углеводородов. В К5 норма серы жестко ограничена 10 ppm, в К3 она может достигать 150-350 ppm, а в К2 — до 500 ppm.

При сгорании такая сера образует кислоты, которые активно нейтрализуются присадками в масле. Щелочное число падает, масло окисляется быстрее, и привычные интервалы замены становятся опасным мифом. Партнер агентства "Автостат" Игорь Моржаретто предупреждает: дилерские 10-15 тысяч километров больше не работают. При использовании топлива классов К3 или К4 интервалы нужно сокращать на 30-50%.

Для обычных бензиновых двигателей безопасный порог составит 7-7,5 тыс. км.

Для турбомоторов и дизелей с прямым впрыском — не более 5-6 тыс. км.

Экономия на частоте ТО в таких условиях неизбежно ведет к "масложору", забитым сажевым фильтрам и капитальному ремонту двигателя.

От смешивания к синтезу

Выход из этой зависимости лежит в локализации нефтехимических переделов. СИБУР уже наладил выпуск линейных альфа-олефинов (сырье для ПАО, база IV группы), малеинового ангидрида, фенола и других компонентов. Это позволяет заводам-блендерам перестать быть просто "кухнями", зависящими от фрахта и курса валют, и начать корректировать рецептуры под конкретные требования автопроизводителей.

Государство переходит к жесткому стимулированию реального синтеза. С 1 января 2028 года вступает в силу новый регламент подтверждения российского происхождения продукции. Пакеты присадок выделены в отдельную категорию с балльной шкалой локализации:

2028-2030 гг.: порог 45 баллов для индивидуальных присадок и 20 для пакетов.

2031-2032 гг.: повышение до 55 и 30 баллов соответственно.

С 2033 г.: планка поднимется до 65 и 40 баллов.

Бонусы дают за использование российского сырья (от 70% — плюс 30 баллов) и собственный синтез молекул в России (еще 25 баллов). Баллы — это не просто статистика, а пропуск к госзакупкам, льготным кредитам и стратегическим контрактам с автозаводами.

Если инвестиции в малотоннажную химию не успеют за этими сроками, рынок может столкнуться с дефицитом сертифицированных масел к 2028 году. В случае успеха индустрия впервые замкнет цикл полностью: от скважины до канистры на полке.