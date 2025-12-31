Бензин исчез, а очереди растут: как Приморье столкнулось с новой топливной катастрофой

В Приморье продолжается дефицит бензина, что приводит к километровым очередям на автозаправочных станциях. Как сообщает издание ДВ-РОСС со ссылкой на Amur Mash, ситуация особенно остро проявляется в Дальнереченске, где уже второй день местные жители вынуждены искать 92-й и 95-й бензин, который исчез с заправок.

Очереди на заправках

Жители Дальнереченска жалуются, что на местных заправках не хватает топлива как у частных, так и у федеральных операторов. Автомобилисты говорят, что бензином заправляют лишь спецтранспорт, что лишь усугубляет проблему. Очевидцы сообщают, что на некоторых заправках водители выстраиваются в многокилометровые очереди, пытаясь получить хотя бы небольшую дозу топлива.

Кризис повторяется

Дефицит бензина в Приморье — не новость для региона. Подобная ситуация уже происходила в августе, когда местные власти объяснили проблему наплывом туристов, которые, якобы, опустошили все топливные резервуары. Однако в этот раз, по словам местных жителей, ситуация не имеет отношения к увеличению числа путешествующих, а скорее связана с общими проблемами в снабжении региона топливом.

Власти региона пока не прокомментировали текущую ситуацию, оставив жителей в неопределенности.