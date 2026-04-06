Заправочный пистолет в баке
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:31

Заправил полный бак, а машина не едет: эта ошибка на заправке стоит дорого

Неправильное топливо в баке может привести к серьезной поломке двигателя и дорогому ремонту, предупредил руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. О последствиях ошибки и правильных действиях в подобной ситуации он рассказал в комментарии NewsInfo.

Многое зависит от того, заметил ли водитель ошибку с топливом сразу, отметил автоэксперт. Если машина уже начала движение, последствия могут быть серьезными: двигатель заглохнет, а топливная система потребует полной промывки и замены ряда элементов.

"Если человек увидел вовремя, что он залил дизельное топливо в бензиновый автомобиль, машину ни в коем случае нельзя заводить. Ее нужно оттолкнуть от бензоколонки, слить дизель, который был залит в бак, промыть бензобак. В любом случае надо будет ехать на автосервис. Самое главное — не заводить двигатель", — предупредил специалист.

Он отметил, что в таком случае нередко приходится вызывать эвакуатор и обращаться в сервис, где промывают бак, меняют фильтры и свечи, а иногда и масло.

По его словам, особенно опасна обратная ситуация — когда бензин попадает в дизельный двигатель. В этом случае может выйти из строя топливный насос и другие элементы системы, поскольку дизельное топливо выполняет смазывающую функцию, а бензин — нет.

"Бензин в дизель залить опаснее, потому что дизельное топливо маслянистое, оно само по себе смазывает топливную систему, если бензин попадает в дизельный двигатель, топливный насос может сломаться. Вариант хуже", — отметил эксперт.

