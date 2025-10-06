Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бентли Континенталь
Бентли Континенталь
© commons.wikimedia.org by Alexandre Prévot from Nancy, France is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:25

Bentley готовит сюрприз века — новая глава начинается с одного имени: Supersports

Bentley: новая версия Continental GT Supersports выйдет до конца 2025 года

Bentley вновь готовится удивить поклонников роскоши и скорости. Компания подтвердила: спустя сто лет после появления первой модели Supersports возвращается обновлённая версия культового купе Continental GT. Этот автомобиль обещает стать не просто очередной вариацией на тему комфорта и мощности — а символом инженерного искусства, в котором британская элегантность сочетается с азартом гонщика.

Возвращение легенды

Bentley всегда занимала особое место среди премиальных автопроизводителей. В отличие от своего "собрата" Rolls-Royce, ориентированного на аристократичный покой, Bentley строит автомобили, которые сочетают благородный стиль и яркий темперамент. Новый Continental GT Supersports должен стать воплощением этого баланса.

Компания официально подтвердила возвращение исторического имени. На сайте Bentley можно найти напоминание о 1925 годе, когда У. О. Бентли создал ограниченную серию 3-Liter Supersports — автомобилей, которые задали планку спортивности для бренда. И теперь история делает круг.

Мощь и динамика

По данным инсайдеров, новый Supersports будет оснащён 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим более 640 лошадиных сил. В отличие от прежних версий, мотор лишён гибридной системы, чтобы максимально снизить массу. Привод — исключительно задний, что позволит ощутить чистую механику управления.

Инженеры компании отказались от тяжёлых элементов полного привода, чтобы добиться более лёгкой и отзывчивой динамики. Автомобиль обещает разгон до 96 км/ч примерно за три секунды — это впечатляющий результат для машины массой около двух тонн.

Система выхлопа Akrapovic придаст мотору характерный низкий рык — тот самый звук, за который любители Bentley готовы платить тысячи фунтов. Для сравнения: предыдущий Supersports оснащался 6-литровым W12 мощностью 700 л. с., однако новый вариант делает ставку не на "грубую силу", а на лёгкость и управляемость.

Таблица сравнения

Модель Двигатель Мощность Привод Разгон 0-100 км/ч Масса
Bentley Continental GT Supersports (2025) V8 4.0 Twin-Turbo 640 л. с. Задний ~3,0 с 1996 кг
Bentley Continental GT W12 (2022) W12 6.0 Twin-Turbo 700 л. с. Полный 3,5 с 2460 кг
Aston Martin DB12 V8 4.0 Twin-Turbo 680 л. с. Задний 3,5 с 1685 кг
Ferrari Roma V8 3.9 Twin-Turbo 620 л. с. Задний 3,4 с 1570 кг

Bentley делает ставку на сбалансированный подход: Supersports 2025 — не самый лёгкий, но самый благородный среди конкурентов.

Детали, создающие характер

Снаружи новый GT Supersports легко отличить от стандартных версий. В глаза бросается массивный спойлер, интегрированный в крышку багажника, агрессивные линии задних крыльев и четыре выхлопных патрубка. На фотографиях тестовых прототипов видны новые аэродинамические элементы за колёсными арками.

Для уменьшения массы кузов выполнен частично из углеродного волокна. Крыша, сиденья, тормоза и даже колёса выполнены в облегчённой конструкции. В салоне исчез задний ряд — это тоже шаг в сторону спортивной философии.

Несмотря на стремление к снижению массы, Bentley остаётся верен традициям — отделка салона будет выполнена из кожи, алькантары и шлифованного алюминия.

Как выбрать идеальный Bentley: советы шаг за шагом

  1. Определите приоритет - комфорт или драйв. Если вы предпочитаете плавность и максимальную изоляцию, стоит выбрать стандартный Continental GT. Для любителей эмоций за рулём — Supersports.

  2. Проверьте комплектацию. Опции вроде карбон-керамических тормозов, адаптивной подвески и облегчённых сидений заметно влияют на характер машины.

  3. Обратите внимание на выхлопную систему Akrapovic - она не только облегчает конструкцию, но и превращает звук двигателя в искусство.

  4. Не забудьте о цвете кузова и отделке салона. Bentley позволяет создать уникальный экземпляр, подчеркивающий индивидуальность владельца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка модели с полным приводом ради "лучшей управляемости".
    Последствие: увеличение массы и потеря отзывчивости.
    Альтернатива: заднеприводный Supersports с улучшенной балансировкой.

  • Ошибка: экономия на тормозах и колёсах.
    Последствие: ухудшение динамики и увеличение тормозного пути.
    Альтернатива: карбон-керамические диски и облегчённые диски от Bentley Mulliner.

  • Ошибка: установка неоригинальной выхлопной системы.
    Последствие: потеря заводской гарантии и нарушение акустического баланса.
    Альтернатива: сертифицированный комплект Akrapovic.

А что если Supersports станет электрическим?

Bentley уже заявляла о планах полного перехода к электромобилям к концу десятилетия. Но даже если Supersports когда-нибудь получит электродвигатель, философия останется прежней — сочетание скорости, тишины и британского шика. Возможно, в будущем нас ждёт Continental GT EV Supersports — без выхлопа, но с тем же чувством мощности.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Невероятная динамика и звук Высокая цена обслуживания
Роскошный салон Большая масса
Индивидуальная настройка Ограниченная практичность (2 места)
Историческое имя Высокий расход топлива

FAQ

Какой расход топлива у Supersports?
Официальные данные пока не опубликованы, но ожидается около 12-13 л/100 км при смешанном цикле.

Когда состоится премьера?
Bentley планирует представить модель до конца 2025 года.

Сколько будет стоить новинка?
Ориентировочная цена — от 320 000 евро.

Будет ли доступен полный привод?
Нет, Supersports создаётся как заднеприводный спортивный автомобиль.

Мифы и правда

Миф: Supersports — просто "облегчённая" версия GT.
Правда: это отдельная концепция, где изменена геометрия подвески, улучшена аэродинамика и переработаны системы охлаждения.

Миф: автомобиль утратил комфорт ради скорости.
Правда: Bentley сохранила адаптивную подвеску, и Supersports остаётся комфортным даже на длинных маршрутах.

Миф: 640 л. с. мало для такого веса.
Правда: благодаря переработанному передаточному числу и заднему приводу разгон стал одним из лучших в классе.

Исторический контекст

  • 1925 год: первый Bentley Supersports 3-Liter — лимитированная серия спортивных автомобилей.

  • 2009 год: возвращение имени в виде Continental Supersports с 6.0 W12.

  • 2017 год: финальное обновление с мощностью 700 л. с.

  • 2025 год: новая эра Supersports — лёгкость, карбон и чистая динамика.

3 интересных факта

  1. Первые Supersports были созданы для участия в гонках Ле-Мана.

  2. Название Supersports появилось за два десятилетия до Ferrari.

  3. В каждом автомобиле Bentley используется ручная сборка, на неё уходит до 100 часов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Более 70 % аварий можно оформить без инспекторов, но водители продолжают их вызывать вчера в 23:42
Сотрудники ГАИ пропали? Эти действия спасут вашу ситуацию при ДТП

Что делать, если ГАИ не приезжают на место ДТП? Страховщик рассказал, как действовать в такой ситуации, чтобы не нарушить закон и не остаться без компенсации.

Читать полностью » 80% водителей привлекают внимание ГАИ поздней ночью вчера в 23:39
Почему инспекторы ГАИ останавливают именно вас? 7 главных причин, о которых вы не догадывались

Как сократить встречи с инспекторами ГАИ? Автоюрист рассказал о простых правилах, которые реально работают и помогают оставаться незаметным на дороге.

Читать полностью » ГИБДД разъяснила правила движения под светофором со стрелкой вчера в 22:58
500 рублей за поворот: как водители сами создают себе проблемы на перекрёстках

Можно ли стоять под стрелкой светофора, если нужно ехать прямо? ГАИ объяснили, когда это разрешено, а когда водитель рискует получить штраф.

Читать полностью » Использование кондиционера в дождливую погоду может привести к простуде вчера в 22:01
Кондиционер в дождь превращает машину в парник? Эксперты раскрыли 3 смертельные ошибки водителей

Почему специалисты советуют не включать кондиционер в дождь? Всё дело не в самом устройстве, а в режиме его работы и влиянии на обзор стёкол.

Читать полностью » Автоюрист Воропаев объяснил, когда водителя могут освободить от штрафа за нарушение ПДД при доставке роженицы вчера в 21:38
Когда руль становится спасательным кругом: как избежать штрафа, если везёшь роженицу в больницу

Можно ли нарушить ПДД, если на заднем сиденье роженица, а каждая минута решает исход? Юристы объясняют, когда такие действия признают оправданными.

Читать полностью » Эксперт Роман Чикун: штрафы за шумный выхлоп должны быть сопоставимы с наказанием за проезд на красный вчера в 20:52
Тихо не будет: водителям готовят штрафы, от которых заглохнет весь тюнинг

В России обсуждают повышение штрафов за переделку выхлопных систем. Почему теперь громкий звук может стоить десятки тысяч рублей — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Toyota Yaris Cross впервые появилась в России через параллельный импорт вчера в 19:58
Японец против “Москвича”: Toyota Yaris Cross ворвался в Россию и сбил цены в бюджетном сегменте

Toyota Yaris Cross официально не продаётся в России, но уже доступен через параллельный импорт — и его цена приятно удивит даже поклонников LADA.

Читать полностью » вчера в 18:49
Ещё вчера — игрушка для богачей, сегодня — находка для прагматиков: что творится с гибридами

Цены на подержанные гибриды в России стремительно снижаются, а интерес к ним — наоборот, растёт. Toyota Highlander и RAV4 подешевели заметно, но что стоит за этим трендом?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Исследования: кошки, пьющие из фонтанчиков, реже болеют мочекаменной болезнью
Культура и шоу-бизнес
В Люксембурге открылась выставка Бахрушинского музея о Майе Плисецкой
Спорт и фитнес
Йога с кардио-элементами: программа для укрепления мышц и развития подвижности
Красота и здоровье
Хирург-ортопед Павел Семиченков предупредил о разрушении суставов у людей младше 40 лет
Садоводство
Садоводы напомнили: опавшие листья защищают растения, улучшают почву и подавляют сорняки
Технологии
Google убрала приложение Red Dot из Google Play после скандала с ICEBlock
Еда
Салат Нежность с сыром сохраняет свежесть благодаря яблокам и сметане
Еда
Фасолевый салат с курицей сохраняет питательность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet