Bentley готовит сюрприз века — новая глава начинается с одного имени: Supersports
Bentley вновь готовится удивить поклонников роскоши и скорости. Компания подтвердила: спустя сто лет после появления первой модели Supersports возвращается обновлённая версия культового купе Continental GT. Этот автомобиль обещает стать не просто очередной вариацией на тему комфорта и мощности — а символом инженерного искусства, в котором британская элегантность сочетается с азартом гонщика.
Возвращение легенды
Bentley всегда занимала особое место среди премиальных автопроизводителей. В отличие от своего "собрата" Rolls-Royce, ориентированного на аристократичный покой, Bentley строит автомобили, которые сочетают благородный стиль и яркий темперамент. Новый Continental GT Supersports должен стать воплощением этого баланса.
Компания официально подтвердила возвращение исторического имени. На сайте Bentley можно найти напоминание о 1925 годе, когда У. О. Бентли создал ограниченную серию 3-Liter Supersports — автомобилей, которые задали планку спортивности для бренда. И теперь история делает круг.
Мощь и динамика
По данным инсайдеров, новый Supersports будет оснащён 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим более 640 лошадиных сил. В отличие от прежних версий, мотор лишён гибридной системы, чтобы максимально снизить массу. Привод — исключительно задний, что позволит ощутить чистую механику управления.
Инженеры компании отказались от тяжёлых элементов полного привода, чтобы добиться более лёгкой и отзывчивой динамики. Автомобиль обещает разгон до 96 км/ч примерно за три секунды — это впечатляющий результат для машины массой около двух тонн.
Система выхлопа Akrapovic придаст мотору характерный низкий рык — тот самый звук, за который любители Bentley готовы платить тысячи фунтов. Для сравнения: предыдущий Supersports оснащался 6-литровым W12 мощностью 700 л. с., однако новый вариант делает ставку не на "грубую силу", а на лёгкость и управляемость.
Таблица сравнения
|Модель
|Двигатель
|Мощность
|Привод
|Разгон 0-100 км/ч
|Масса
|Bentley Continental GT Supersports (2025)
|V8 4.0 Twin-Turbo
|640 л. с.
|Задний
|~3,0 с
|1996 кг
|Bentley Continental GT W12 (2022)
|W12 6.0 Twin-Turbo
|700 л. с.
|Полный
|3,5 с
|2460 кг
|Aston Martin DB12
|V8 4.0 Twin-Turbo
|680 л. с.
|Задний
|3,5 с
|1685 кг
|Ferrari Roma
|V8 3.9 Twin-Turbo
|620 л. с.
|Задний
|3,4 с
|1570 кг
Bentley делает ставку на сбалансированный подход: Supersports 2025 — не самый лёгкий, но самый благородный среди конкурентов.
Детали, создающие характер
Снаружи новый GT Supersports легко отличить от стандартных версий. В глаза бросается массивный спойлер, интегрированный в крышку багажника, агрессивные линии задних крыльев и четыре выхлопных патрубка. На фотографиях тестовых прототипов видны новые аэродинамические элементы за колёсными арками.
Для уменьшения массы кузов выполнен частично из углеродного волокна. Крыша, сиденья, тормоза и даже колёса выполнены в облегчённой конструкции. В салоне исчез задний ряд — это тоже шаг в сторону спортивной философии.
Несмотря на стремление к снижению массы, Bentley остаётся верен традициям — отделка салона будет выполнена из кожи, алькантары и шлифованного алюминия.
Как выбрать идеальный Bentley: советы шаг за шагом
-
Определите приоритет - комфорт или драйв. Если вы предпочитаете плавность и максимальную изоляцию, стоит выбрать стандартный Continental GT. Для любителей эмоций за рулём — Supersports.
-
Проверьте комплектацию. Опции вроде карбон-керамических тормозов, адаптивной подвески и облегчённых сидений заметно влияют на характер машины.
-
Обратите внимание на выхлопную систему Akrapovic - она не только облегчает конструкцию, но и превращает звук двигателя в искусство.
-
Не забудьте о цвете кузова и отделке салона. Bentley позволяет создать уникальный экземпляр, подчеркивающий индивидуальность владельца.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка модели с полным приводом ради "лучшей управляемости".
Последствие: увеличение массы и потеря отзывчивости.
Альтернатива: заднеприводный Supersports с улучшенной балансировкой.
-
Ошибка: экономия на тормозах и колёсах.
Последствие: ухудшение динамики и увеличение тормозного пути.
Альтернатива: карбон-керамические диски и облегчённые диски от Bentley Mulliner.
-
Ошибка: установка неоригинальной выхлопной системы.
Последствие: потеря заводской гарантии и нарушение акустического баланса.
Альтернатива: сертифицированный комплект Akrapovic.
А что если Supersports станет электрическим?
Bentley уже заявляла о планах полного перехода к электромобилям к концу десятилетия. Но даже если Supersports когда-нибудь получит электродвигатель, философия останется прежней — сочетание скорости, тишины и британского шика. Возможно, в будущем нас ждёт Continental GT EV Supersports — без выхлопа, но с тем же чувством мощности.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Невероятная динамика и звук
|Высокая цена обслуживания
|Роскошный салон
|Большая масса
|Индивидуальная настройка
|Ограниченная практичность (2 места)
|Историческое имя
|Высокий расход топлива
FAQ
Какой расход топлива у Supersports?
Официальные данные пока не опубликованы, но ожидается около 12-13 л/100 км при смешанном цикле.
Когда состоится премьера?
Bentley планирует представить модель до конца 2025 года.
Сколько будет стоить новинка?
Ориентировочная цена — от 320 000 евро.
Будет ли доступен полный привод?
Нет, Supersports создаётся как заднеприводный спортивный автомобиль.
Мифы и правда
Миф: Supersports — просто "облегчённая" версия GT.
Правда: это отдельная концепция, где изменена геометрия подвески, улучшена аэродинамика и переработаны системы охлаждения.
Миф: автомобиль утратил комфорт ради скорости.
Правда: Bentley сохранила адаптивную подвеску, и Supersports остаётся комфортным даже на длинных маршрутах.
Миф: 640 л. с. мало для такого веса.
Правда: благодаря переработанному передаточному числу и заднему приводу разгон стал одним из лучших в классе.
Исторический контекст
-
1925 год: первый Bentley Supersports 3-Liter — лимитированная серия спортивных автомобилей.
-
2009 год: возвращение имени в виде Continental Supersports с 6.0 W12.
-
2017 год: финальное обновление с мощностью 700 л. с.
-
2025 год: новая эра Supersports — лёгкость, карбон и чистая динамика.
3 интересных факта
-
Первые Supersports были созданы для участия в гонках Ле-Мана.
-
Название Supersports появилось за два десятилетия до Ferrari.
-
В каждом автомобиле Bentley используется ручная сборка, на неё уходит до 100 часов.
