Bentley готовит сюрприз века — новая глава начинается с одного имени: Supersports

Bentley вновь готовится удивить поклонников роскоши и скорости. Компания подтвердила: спустя сто лет после появления первой модели Supersports возвращается обновлённая версия культового купе Continental GT. Этот автомобиль обещает стать не просто очередной вариацией на тему комфорта и мощности — а символом инженерного искусства, в котором британская элегантность сочетается с азартом гонщика.

Возвращение легенды

Bentley всегда занимала особое место среди премиальных автопроизводителей. В отличие от своего "собрата" Rolls-Royce, ориентированного на аристократичный покой, Bentley строит автомобили, которые сочетают благородный стиль и яркий темперамент. Новый Continental GT Supersports должен стать воплощением этого баланса.

Компания официально подтвердила возвращение исторического имени. На сайте Bentley можно найти напоминание о 1925 годе, когда У. О. Бентли создал ограниченную серию 3-Liter Supersports — автомобилей, которые задали планку спортивности для бренда. И теперь история делает круг.

Мощь и динамика

По данным инсайдеров, новый Supersports будет оснащён 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим более 640 лошадиных сил. В отличие от прежних версий, мотор лишён гибридной системы, чтобы максимально снизить массу. Привод — исключительно задний, что позволит ощутить чистую механику управления.

Инженеры компании отказались от тяжёлых элементов полного привода, чтобы добиться более лёгкой и отзывчивой динамики. Автомобиль обещает разгон до 96 км/ч примерно за три секунды — это впечатляющий результат для машины массой около двух тонн.

Система выхлопа Akrapovic придаст мотору характерный низкий рык — тот самый звук, за который любители Bentley готовы платить тысячи фунтов. Для сравнения: предыдущий Supersports оснащался 6-литровым W12 мощностью 700 л. с., однако новый вариант делает ставку не на "грубую силу", а на лёгкость и управляемость.

Таблица сравнения

Модель Двигатель Мощность Привод Разгон 0-100 км/ч Масса Bentley Continental GT Supersports (2025) V8 4.0 Twin-Turbo 640 л. с. Задний ~3,0 с 1996 кг Bentley Continental GT W12 (2022) W12 6.0 Twin-Turbo 700 л. с. Полный 3,5 с 2460 кг Aston Martin DB12 V8 4.0 Twin-Turbo 680 л. с. Задний 3,5 с 1685 кг Ferrari Roma V8 3.9 Twin-Turbo 620 л. с. Задний 3,4 с 1570 кг

Bentley делает ставку на сбалансированный подход: Supersports 2025 — не самый лёгкий, но самый благородный среди конкурентов.

Детали, создающие характер

Снаружи новый GT Supersports легко отличить от стандартных версий. В глаза бросается массивный спойлер, интегрированный в крышку багажника, агрессивные линии задних крыльев и четыре выхлопных патрубка. На фотографиях тестовых прототипов видны новые аэродинамические элементы за колёсными арками.

Для уменьшения массы кузов выполнен частично из углеродного волокна. Крыша, сиденья, тормоза и даже колёса выполнены в облегчённой конструкции. В салоне исчез задний ряд — это тоже шаг в сторону спортивной философии.

Несмотря на стремление к снижению массы, Bentley остаётся верен традициям — отделка салона будет выполнена из кожи, алькантары и шлифованного алюминия.

Как выбрать идеальный Bentley: советы шаг за шагом

Определите приоритет - комфорт или драйв. Если вы предпочитаете плавность и максимальную изоляцию, стоит выбрать стандартный Continental GT. Для любителей эмоций за рулём — Supersports. Проверьте комплектацию. Опции вроде карбон-керамических тормозов, адаптивной подвески и облегчённых сидений заметно влияют на характер машины. Обратите внимание на выхлопную систему Akrapovic - она не только облегчает конструкцию, но и превращает звук двигателя в искусство. Не забудьте о цвете кузова и отделке салона. Bentley позволяет создать уникальный экземпляр, подчеркивающий индивидуальность владельца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка модели с полным приводом ради "лучшей управляемости".

Последствие: увеличение массы и потеря отзывчивости.

Альтернатива: заднеприводный Supersports с улучшенной балансировкой.

Ошибка: экономия на тормозах и колёсах.

Последствие: ухудшение динамики и увеличение тормозного пути.

Альтернатива: карбон-керамические диски и облегчённые диски от Bentley Mulliner.

Ошибка: установка неоригинальной выхлопной системы.

Последствие: потеря заводской гарантии и нарушение акустического баланса.

Альтернатива: сертифицированный комплект Akrapovic.

А что если Supersports станет электрическим?

Bentley уже заявляла о планах полного перехода к электромобилям к концу десятилетия. Но даже если Supersports когда-нибудь получит электродвигатель, философия останется прежней — сочетание скорости, тишины и британского шика. Возможно, в будущем нас ждёт Continental GT EV Supersports — без выхлопа, но с тем же чувством мощности.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Невероятная динамика и звук Высокая цена обслуживания Роскошный салон Большая масса Индивидуальная настройка Ограниченная практичность (2 места) Историческое имя Высокий расход топлива

FAQ

Какой расход топлива у Supersports?

Официальные данные пока не опубликованы, но ожидается около 12-13 л/100 км при смешанном цикле.

Когда состоится премьера?

Bentley планирует представить модель до конца 2025 года.

Сколько будет стоить новинка?

Ориентировочная цена — от 320 000 евро.

Будет ли доступен полный привод?

Нет, Supersports создаётся как заднеприводный спортивный автомобиль.

Мифы и правда

Миф: Supersports — просто "облегчённая" версия GT.

Правда: это отдельная концепция, где изменена геометрия подвески, улучшена аэродинамика и переработаны системы охлаждения.

Миф: автомобиль утратил комфорт ради скорости.

Правда: Bentley сохранила адаптивную подвеску, и Supersports остаётся комфортным даже на длинных маршрутах.

Миф: 640 л. с. мало для такого веса.

Правда: благодаря переработанному передаточному числу и заднему приводу разгон стал одним из лучших в классе.

Исторический контекст

1925 год: первый Bentley Supersports 3-Liter — лимитированная серия спортивных автомобилей.

2009 год: возвращение имени в виде Continental Supersports с 6.0 W12.

2017 год: финальное обновление с мощностью 700 л. с.

2025 год: новая эра Supersports — лёгкость, карбон и чистая динамика.

3 интересных факта