Bentley переводит концепт Bentayga X из разряда выставочных упражнений в серийное производство. В основе внедорожной версии лежит модификация Speed, которая изначально создавалась как самый быстрый автомобиль в линейке, но теперь должна доказать свою состоятельность в условиях, далеких от идеального асфальта.

Техническим фундаментом для новой версии стал 650-сильный двигатель. Перенос этого агрегата в "внедорожный" формат меняет само назначение автомобиля: если Speed фокусировался на динамике разгона и стабильности на высоких скоростях, то X-версия должна перераспределить этот потенциал для работы с пересеченной местностью.

Переход от концепта, представленного в январе, к серийному выпуску означает, что инженеры нашли способ совместить избыточную мощность с необходимым клиренсом и защитой узлов. Это решение превращает Bentayga из статусного кроссовера в инструмент, способный работать с разными типами покрытий без потери основных характеристик бренда.

В результате Bentley получает в модельном ряду автомобиль, где высокая мощность двигателя больше не привязана исключительно к скоростным шоссе, а становится ресурсом для преодоления сложных рельефов.