Боль в спине подкрадывается незаметно — простой способ остановить её
Можно ли с помощью простого движения укрепить мышцы кора, снизить риск боли в пояснице и даже улучшить подвижность бедер? Ответ — да, и всё это даёт упражнение bent knee fall out (сокращённо BKFO). Несмотря на то что движение выглядит минимальным, его эффект впечатляет: оно стабилизирует таз, тренирует глубокие мышцы живота и помогает почувствовать контроль над телом.
Что такое bent knee fall out?
Упражнение известно под разными названиями: "падение согнутого колена", "side-to-side knee drops". Исходное положение простое — лёжа на спине с согнутыми ногами и стопами на полу. Суть в том, чтобы медленно отпускать колено в сторону, сохраняя корпус и таз неподвижными. Важно не позволять пояснице поворачиваться или отрываться от пола — именно это включает глубокие мышцы живота и развивает контроль.
По словам физиотерапевта Лиды Малек, DPT, BKFO "отлично помогает активировать поперечную мышцу живота и косые мышцы, ведь именно они удерживают таз и поясницу в стабильном положении". Кроме того, движение мягко растягивает приводящие мышцы бедра и область паха.
Для кого подходит это упражнение?
Практически для всех, кто хочет укрепить глубокие мышцы кора и улучшить контроль над тазом. Оно особенно полезно людям, восстанавливающимся после беременности или страдающим от дискомфорта в пояснице. Исключения редки — например, если после операции на тазобедренном суставе есть ограничения по амплитуде движений. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом.
Важно: если во время выполнения появляется боль, упражнение нужно прекратить. Но при правильной технике оно остаётся максимально безопасным и щадящим.
- Как правильно выполнять bent knee fall out
- Лягте на спину, ноги согнуты, стопы стоят на полу.
- Сделайте глубокий вдох животом, а на выдохе слегка подкрутите таз, прижимая поясницу к полу.
- Медленно отпустите левое колено в сторону, не давая тазу повернуться.
- Верните ногу в исходное положение и повторите движение с другой стороны.
- Работайте плавно, не позволяя ноге уходить дальше 45 градусов.
Когда упражнение перестанет быть трудным, можно пробовать вариант сразу с двумя ногами.
Зачем оно нужно: 4 главных эффекта
- Укрепляет глубокие мышцы живота. Поперечная мышца живота стабилизирует позвоночник и поддерживает всё тело, влияя даже на осанку.
- Улучает стабильность тазового дна. Особенно важно для женщин после родов: регулярные тренировки помогают избежать проблем с недержанием и пролапсом органов.
- Снижает риск боли в пояснице. По данным Journal of Exercise Rehabilitation (2019), сильная поперечная мышца снимает нагрузку с нижнего отдела спины.
- Тестирует силу и подвижность. Это не только тренировка, но и самопроверка: насколько далеко можно отвести ногу, сохраняя стабильность корпуса.
Советы по технике
- Следите, чтобы корпус не вращался вместе с ногой.
- Кладите руки на тазовые кости — так проще контролировать стабильность.
- Всегда держите поясницу прижатой к полу.
- Останавливайтесь, если начинаете терять контроль.
Вариации для продвинутых
- С роликом под спиной. Лягте на длинный ролл, руки вытяните вверх — стабилизировать тело станет значительно сложнее.
- С резинкой-минибэндом. Наденьте её чуть выше коленей — появится дополнительное сопротивление для ягодиц и кора.
- На фитболе. Более нестабильная опора заставит мышцы работать на максимум.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru