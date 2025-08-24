Боль в спине подкрадывается незаметно — простой способ остановить её

Можно ли с помощью простого движения укрепить мышцы кора, снизить риск боли в пояснице и даже улучшить подвижность бедер? Ответ — да, и всё это даёт упражнение bent knee fall out (сокращённо BKFO). Несмотря на то что движение выглядит минимальным, его эффект впечатляет: оно стабилизирует таз, тренирует глубокие мышцы живота и помогает почувствовать контроль над телом.

Что такое bent knee fall out?

Упражнение известно под разными названиями: "падение согнутого колена", "side-to-side knee drops". Исходное положение простое — лёжа на спине с согнутыми ногами и стопами на полу. Суть в том, чтобы медленно отпускать колено в сторону, сохраняя корпус и таз неподвижными. Важно не позволять пояснице поворачиваться или отрываться от пола — именно это включает глубокие мышцы живота и развивает контроль.

По словам физиотерапевта Лиды Малек, DPT, BKFO "отлично помогает активировать поперечную мышцу живота и косые мышцы, ведь именно они удерживают таз и поясницу в стабильном положении". Кроме того, движение мягко растягивает приводящие мышцы бедра и область паха.

Для кого подходит это упражнение?

Практически для всех, кто хочет укрепить глубокие мышцы кора и улучшить контроль над тазом. Оно особенно полезно людям, восстанавливающимся после беременности или страдающим от дискомфорта в пояснице. Исключения редки — например, если после операции на тазобедренном суставе есть ограничения по амплитуде движений. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом.

Важно: если во время выполнения появляется боль, упражнение нужно прекратить. Но при правильной технике оно остаётся максимально безопасным и щадящим.

Как правильно выполнять bent knee fall out

Лягте на спину, ноги согнуты, стопы стоят на полу.

Сделайте глубокий вдох животом, а на выдохе слегка подкрутите таз, прижимая поясницу к полу.

Медленно отпустите левое колено в сторону, не давая тазу повернуться.

Верните ногу в исходное положение и повторите движение с другой стороны.

Работайте плавно, не позволяя ноге уходить дальше 45 градусов.

Когда упражнение перестанет быть трудным, можно пробовать вариант сразу с двумя ногами.

Зачем оно нужно: 4 главных эффекта

Укрепляет глубокие мышцы живота. Поперечная мышца живота стабилизирует позвоночник и поддерживает всё тело, влияя даже на осанку.

Улучает стабильность тазового дна. Особенно важно для женщин после родов: регулярные тренировки помогают избежать проблем с недержанием и пролапсом органов.

Снижает риск боли в пояснице. По данным Journal of Exercise Rehabilitation (2019), сильная поперечная мышца снимает нагрузку с нижнего отдела спины.

Тестирует силу и подвижность. Это не только тренировка, но и самопроверка: насколько далеко можно отвести ногу, сохраняя стабильность корпуса.

Советы по технике

Следите, чтобы корпус не вращался вместе с ногой.

Кладите руки на тазовые кости — так проще контролировать стабильность.

Всегда держите поясницу прижатой к полу.

Останавливайтесь, если начинаете терять контроль.

Вариации для продвинутых