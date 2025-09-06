Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
бенгальская кошка
бенгальская кошка
© freepik.com by freepic.diller is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Испугались до дрожи: бенгальскую кошку приняли за дикого хищника

Хозяева нашли бенгальскую кошку после того, как жильцы приняли её за ягуара

История с бенгальской кошкой, которую жители многоквартирного дома приняли за ягуара, взбудоражила не только весь квартал, но и интернет. Испуганные жильцы вызвали пожарных, а животное, казавшееся хищником, выпустили в ближайший лес. Лишь после многочасовых поисков хозяева нашли и забрали свою питомицы домой. Этот случай стал поводом для обсуждения — как же отличить домашнюю кошку от настоящего дикого хищника?

Почему путают бенгальскую кошку с ягуаром

Бенгальская кошка — уникальная порода, возникшая благодаря скрещиванию домашней кошки с диким леопардом. Яркий окрас с круглыми пятнами по всему телу действительно напоминает шкуру ягуара или оцелота.

Именно поэтому людей, не знакомых с этой породой, легко ввести в заблуждение. При этом бенгальские кошки значительно меньше диких собратьев, хотя и считаются одними из самых экзотичных и дорогих домашних питомцев. Стоимость таких животных может достигать 10 тысяч реалов.

Как отличить диких и домашних кошек

Основное различие — в размерах.

  • Ягуар или оцелот гораздо крупнее: взрослый оцелот сопоставим с собакой среднего размера.
  • Бенгальская кошка даже во взрослом возрасте остаётся значительно меньше.

Кроме того, у дикого лесного кота голова массивнее и имеет менее округлую форму.

Что касается окраса, у бенгальцев — пятна и полосы, образующие уникальный рисунок, тогда как у оцелота пятна расположены более равномерно по всему телу, за исключением хвоста.

Поведение: приручённость против инстинкта

Не менее важное отличие — в характере.

  • Дикие кошки неохотно контактируют с человеком и могут проявить агрессию при приближении.
  • Домашние кошки, включая бенгальских, напротив, в большинстве случаев ориентированы на жизнь рядом с людьми. Даже если животное пугается, оно старается спрятаться, а не нападать.

Именно это и произошло с героиней истории — бенгальской кошкой по кличке Массинья. Она не причинила вреда жителям, а просто растерялась, оказавшись в непривычной среде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Питомцы мёрзнут осенью и зимой и нуждаются в утеплённых местах для сна вчера в 17:26

Любовь еле согреет: вот как помочь животному комфортно пережить холода в квартире

Ваш питомец сворачивается клубком и ищет тепло у батареи? Узнайте 5 признаков, что его место для сна пора утеплить, чтобы он не мёрз.

Читать полностью » Уход за собакой включает 10 сложностей по информации Россельхознадзора вчера в 16:56

Собака без хлопот: 10 секретов, чтобы сэкономить на уходе и избежать ошибок

Хотите завести собаку? Узнайте о 10 главных трудностях, с которыми столкнётся каждый хозяин — от ухода и воспитания до конфликтов с соседями и финансовых затрат.

Читать полностью » Исследователи университета изучили, как попугаи присваивают имена птенцам вчера в 16:02

Попугаи шепчут имена: еак птицы прячут свой секрет общения от человеческого взгляда

Учёные выяснили, что воробьиные попугаи дают своим птенцам уникальные имена, которые не наследуются генетически, а передаются через общение с воспитателями.

Читать полностью » Декоративные кролики: условия содержания по советам экспертов по животным вчера в 15:53

Мягкие и грозные одновременно: декоративные кролики, которые ломают стереотипы о милоте

Удивительно, но декоративные кролики могут напоминать львов или баранов! Разберём популярные породы: от карликов до пушистиков. Какие из них завоюют ваше сердце?

Читать полностью » Токсичные растения вызывают отравления у кошек — данные ветеринарной службы вчера в 15:10

Тайный враг в вашем горшке: почему кошки рискуют здоровьем без предупреждения

Узнайте, какие комнатные и садовые растения опасны для здоровья кошек. Защитите своего пушистого друга от отравлений и неприятных симптомов.

Читать полностью » Симптомы приближения родов у кошек: информация от ветеринаров вчера в 14:44

От ласки к тревоге: как кошачьи сигналы переворачивают мир беременной питомицы

Как понять, что у кошки скоро роды? Узнайте, какие физические и поведенческие признаки подсказывают хозяину о приближении важного события в жизни питомца.

Читать полностью » Взгляд кошек в стену указывает на слуховые раздражители, заявляет зоолог вчера в 14:36

Кошка в стене: что скрыто за взглядом, который меняет всё понимание домашних питомцев

Почему кошка так пристально смотрит в стену? Узнайте, что на самом деле привлекает её внимание — слух, зрение или запахи, а не мистические явления.

Читать полностью » Мифы о золотой рыбке: архивы показывают уловки продавцов XVII века вчера в 13:13

Золотая рыбка: от сказочного дара к реальному маркетинговому капкану

Золотая рыбка — не только герой сказок, но и объект маркетинговых уловок XVII века. Узнайте, как продавцы обещали невозможное ради прибыли и что скрывается за мифом о "самообеспечении" рыбок.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные из Университета Сонгюнгван испытали клеевой пистолет для печати костной ткани на кроликах
Дом

Эксперты рассказали, как повесить картины и зеркала без сверления стен
Авто и мото

Autonews: ИИ фиксирует до 200 вмешательств в месяц для предотвращения аварий
Спорт и фитнес

Медики назвали способы снизить влияние молочной кислоты после упражнений
Садоводство

Листья смородины в красных пятнах: как быстро избавиться от тли народным средством
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Елена Пехотина назвала главные причины язвы желудка
Садоводство

Настоящий васаби можно вырастить дома только в теплице при строгом контроле климата
Спорт и фитнес

Канатные рубки и жим Палоффа укрепляют мышцы корпуса и стабилизируют позвоночник — специалисты по фитнесу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet