Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
бенгальская кошка
бенгальская кошка
© freepik.com by freepic.diller is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Бенгальская кошка выглядит как хищник — и именно в этом её главный секрет

Особенности характера и поведения бенгальских кошек по данным заводчиков

На первый взгляд кажется, что перед вами настоящий ягуар или леопард. Но это — бенгальская кошка, одна из самых эффектных и необычных пород домашних животных. В Бразилии их даже принимали за диких хищников, когда видели на улицах Белу-Оризонти.

Уникальные пятна на шерсти, длинный хвост, изящные черты и светлые глаза делают этих кошек похожими на леопардовых собратьев. Однако за впечатляющей внешностью скрывается ещё одна особенность: бенгалы признаны одними из самых умных кошек в мире.

Откуда появились "домашние леопарды"

История бенгальской породы уходит в середину XX века. Первые эксперименты со скрещиванием диких леопардовых кошек с домашними начали американка Джин Милл и учёный Уиллард Сентруолл. Цель была разной: она хотела получить эффектную домашнюю породу, он — создать кошку, устойчивую к вирусу FeLV.

Так на свет появились первые бенгалы — животные с диким темпераментом, но постепенно более приспособленные к жизни рядом с человеком.

Классы и поколения

Как и саванны, бенгальские кошки делятся на поколения в зависимости от степени родства с дикими предками:

  • F1-F2 — самые близкие к леопарду, требуют большого пространства, нередко агрессивны и плохо приучаются к лотку.
  • F3-F4 — более послушные, внешне эффектные, но с характером обычных домашних кошек. Именно F4 чаще всего можно встретить в семьях.

Чем ближе кошка к дикому предку, тем выше цена и сложнее уход.

Характер и поведение

Бенгальская кошка — это энергия в чистом виде. Она любит воду, легко обучается трюкам, играет с мячиками и даже гуляет на поводке. Её часто сравнивают с собакой из-за привязанности к хозяину.

С детьми бенгалы ладят прекрасно, но мелких животных лучше держать подальше: охотничий инстинкт у этой породы выражен всегда. При этом они не из тех кошек, что обожают объятия. Ласку они принимают по настроению, но спать рядом с хозяином вполне готовы.

Внешность и особенности

  • Рост: 30-40 см
  • Вес: 3-9 кг
  • Шерсть: короткая, шелковистая, пятнистая
  • Окрас: от золотисто-рыжего до снежно-белого
  • Продолжительность жизни: 12-14 лет

Главная гордость — пятна, напоминающие шкуру леопарда. Именно они сделали породу одной из самых узнаваемых в мире.

Ум и дрессировка

Интеллект бенгала поражает. Он запоминает команды, быстро учится новому, издаёт необычные звуки и активно общается с людьми. Не случайно бенгалы входят в число самых легко обучаемых кошачьих пород.

Уход и здоровье

Бенгальские кошки требуют особого внимания:

  • шерсть достаточно расчесывать раз в неделю,
  • когти нужно подрезать или давать им стираться об игрушки и когтеточки,
  • питание должно соответствовать возрасту,
  • важны регулярные осмотры у ветеринара.

Порода подвержена ряду наследственных заболеваний: от проблем с суставами до болезней сердца и глаз.

Несколько любопытных фактов

  • Своё название порода получила в честь дикой кошки Felis bengalensis.
  • В США продажа бенгальских кошек долгое время была под запретом.
  • Порода официально признана лишь в 1985 году.
  • Самки обычно более осторожные и недоверчивые, чем самцы.

Бенгальская кошка остаётся породой, которая сочетает дикость и домашний уют. Она требует особого подхода, но именно этим и притягивает любителей экзотики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследования показали, что более 90% кошек старше 12 лет страдают артритом вчера в 18:12

Артрит у кошек встречается чаще, чем думают: сигналы, которые легко пропустить

Кошки часто скрывают боль, но артрит может серьёзно влиять на их жизнь. Узнайте главные признаки болезни и способы помочь питомцу.

Читать полностью » Собаки проявляют стресс и одиночество при нехватке внимания хозяина вчера в 17:50

8 признаков, что собаке не хватает любви и общения — проверьте своего питомца

Как понять, что ваша собака чувствует себя обделённой? Узнайте ключевые признаки эмоционального пренебрежения и способы вернуть питомцу радость.

Читать полностью » Укусы пчел: симптомы и последствия для домашних животных вчера в 16:54

Страх перед природой: как укусы насекомых могут изменить летние прогулки с питомцем

Летние прогулки с питомцем могут обернуться опасностью. Узнайте, как защитить своего любимца от укусов пчел и что делать в экстренных ситуациях!

Читать полностью » Исследование: правильное питание увеличивает продолжительность жизни кошек на 2–3 года вчера в 16:01

Лайфхаки для здоровья: как сделать так, чтобы кошка жила дольше и счастливо

Ваша кошка может прожить до 20 лет — если помочь ей правильно. 8 важных правил ухода за пожилыми питомцами, которые продлят их жизнь и сохранят здоровье.

Читать полностью » Ветеринары: стрижка кошек летом может нарушить терморегуляцию вчера в 15:49

Летняя стрижка кошек: чем может обернуться благое намерение

Летняя стрижка для кошек: стоит ли рисковать? Узнайте, как помочь вашему питомцу в жару, не прибегая к стрижке и сохраняя его здоровье.

Читать полностью » Как охладить собаку или кошку в жару: рекомендации специалистов вчера в 15:43

Лето в опасности: 7 аксессуаров, которые спасут вашего любимца от зноя

Жара — испытание для питомцев. 7 аксессуаров, которые помогут им пережить лето без стресса: от охлаждающих жилетов до солнцезащитных очков. Ваш любимец скажет спасибо!

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: чем могут быть опасны дикие ежи для домашних животных вчера в 14:50

Почему колючий гость может стать проблемой для вашего сада

Ёжик на участке — это удача или угроза? Разбираемся, чем полезны колючие гости, чего от них ждать и как правильно с ними обращаться.

Читать полностью » Основные ошибки в воспитании котят: советы от зоологов и практиков вчера в 14:04

Секреты, которые помогут вашему котёнку стать звездой среди домашних любимцев

Как вырастить идеального кота? 8 правил, которые работают с первых дней. Узнайте, как сделать питомца ласковым, здоровым и послушным!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

MG представила гибридный внедорожник HS Hybrid+ в Чехии
Дом

Способы освежить воздух в туалете без дорогой химии
Спорт и фитнес

Интервальная тренировка: гребля, бёрпи и броски медбола в 8-минутных раундах
Дом

Причины появления мошек в доме и способы борьбы с ними
Наука и технологии

Исследователи IBEC показали процесс прикрепления человеческого эмбриона к эндометрию в реальном времени
Спорт и фитнес

Гинеколог Дженнифер Ву объяснила влияние оральных контрацептивов на рост мышц у женщин
Садоводство

Уход за клумбами в августе: 5 обязательных шагов для яркого цветения
Культура и шоу-бизнес

Radar Online: здоровье короля Карла III ухудшилось, монарх передвигается с тростью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru