Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает шпагат
Девушка делает шпагат
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:50

Почему шпагат доступен не каждому, даже при упорных тренировках

Тренер Акулина Бахтурина рассказала о реальной пользе шпагата для здоровья

Шпагат для многих остаётся символом гибкости и грациозности, но специалисты уверены: важнее не сам результат, а процесс работы над телом.

В чём реальная польза шпагата

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина считает, что зацикливаться исключительно на шпагате не стоит.

"Шпагат сам по себе, отдельно от полноценной комплексной физической нагрузки, фактически пользы не несет", — подчеркнула она в беседе с "Лентой.ру".

Главная ценность заключается в регулярной растяжке: она развивает мобильность суставов, улучшает эластичность связок и помогает поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата.

Почему шпагат доступен не всем

По словам эксперта, способность сесть на шпагат зависит не только от упорства, но и от физиологии. Важную роль играют строение суставов, длина и эластичность связок, а также индивидуальные особенности тела.

"Возможны физиологические особенности, которые не позволяют на него сесть, сколько бы люди не мучились и не тянулись", — пояснила Бахтурина.

Основные ошибки и риски

Часто начинающие совершают типичные ошибки:
• спешат достичь результата;
• пренебрегают техникой;
• тянутся "через боль".

Такая практика может привести к растяжениям и травмам.

Как тренироваться безопасно

Эксперты советуют подходить к растяжке постепенно, уделять внимание разминке и заниматься под контролем профессионального тренера. Это помогает избежать ошибок и сделать путь к шпагату максимально безопасным.

Таким образом, шпагат стоит рассматривать как приятный бонус, а не как главную цель тренировок: польза заключается в регулярной работе над телом и постепенном развитии гибкости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Расход углеводов и жиров во время бега зависит от интенсивности — исследование Mayo Clinic сегодня в 15:10

Когда пробежка превращается в марафон на износ: тайная граница топлива организма

От чего зависит, сколько углеводов сжигается во время пробежки? Всё решают скорость, пульс и даже питание, а не только километры на дорожке.

Читать полностью » Сколько калорий сжигает мини-батут: данные исследования Science & Sports сегодня в 8:50

Женщины с ожирением снизили вес после 12 недель тренировок на батуте — Journal of Sports

Прыжки на мини-батуте помогают худеть, укреплять мышцы и сердце. Но сколько калорий они сжигают на самом деле и когда ждать первых результатов?

Читать полностью » Mayo Clinic назвала пользу изометрических упражнений для стабилизации мышц сегодня в 8:30

Секрет сильных мышц без железа: что скрывает компактный Bullworker

Узнайте, как компактный тренажёр Bullworker помогает развивать мышцы в трёх режимах сокращений и становится альтернативой тяжёлым весам.

Читать полностью » Приседания эффективнее для пресса чем скручивания — врачи сегодня в 8:10

Кубики или разочарование: чем заканчиваются ежедневные упражнения на пресс

Скручивания полезны, но не спасут фигуру в одиночку. Узнайте, как тренировки и питание реально влияют на появление заветных кубиков.

Читать полностью » Сколько миль проезжают за 30 минут на велотренажёре — расчёты Harvard Health Publishing сегодня в 7:50

Сколько калорий скрывают всего 25 минут педалей — неожиданная арифметика

Пять миль на велотренажёре — полезная привычка, но хватит ли её для снижения веса? Разбираем цифры, темпы и как ускорить результат.

Читать полностью » Исследование Sports Medicine показало, что для роста мышц оптимальны две тренировки в неделю сегодня в 7:30

Силовые без пауз: почему тело отвечает не ростом, а потерей массы

Мышцы растут не во время тренировки, а во время отдыха. Разбираем, почему перерывы важны и сколько дней нужно для полноценного восстановления.

Читать полностью » Врачи считают беговую дорожку подходящим тренажером для людей с морбидным ожирением сегодня в 7:10

Тренажёры, о которых молчат фитнес-залы: спасение для людей с лишним весом

Морбидное ожирение — не приговор. Узнайте, какие тренажёры и виды активности помогут безопасно начать путь к лучшему самочувствию.

Читать полностью » ACE Fitness назвал прыжки джампинг джек эффективным упражнением для похудения сегодня в 6:50

Простое движение, которое тайно работает как жиросжигающая машина

Простое упражнение, которое можно выполнять где угодно, помогает ускорить обмен веществ, повысить тонус мышц и приблизиться к цели без спортзала.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Лебедева назвала пиво причиной накопления висцерального жира
Спорт и фитнес

Оптимальное питание и тренировки для набора сухой массы — выводы ISSN 2014 года
Еда

Хрустящий бекон для большой компании: кулинары советуют готовить его в духовке
Авто и мото

Цены на подержанные автомобили в России снизились на 6% за год — данные аналитиков
Наука и технологии

Возобновляемые источники и АЭС впервые обойдут уголь по выработке: прогноз МЭА на 2025-2026 годы
Питомцы

Какие кости безопасны для собак, по данным ветеринаров
Садоводство

Уход за клубникой в августе-сентябре: обрезка, подкормка, защита от вредителей
Туризм

Туристы добираются к скале Чёртов Палец в Адыгее по эко-тропе и на внедорожниках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet