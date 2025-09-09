Почему шпагат доступен не каждому, даже при упорных тренировках

Шпагат для многих остаётся символом гибкости и грациозности, но специалисты уверены: важнее не сам результат, а процесс работы над телом.

В чём реальная польза шпагата

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина считает, что зацикливаться исключительно на шпагате не стоит.

"Шпагат сам по себе, отдельно от полноценной комплексной физической нагрузки, фактически пользы не несет", — подчеркнула она в беседе с "Лентой.ру".

Главная ценность заключается в регулярной растяжке: она развивает мобильность суставов, улучшает эластичность связок и помогает поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата.

Почему шпагат доступен не всем

По словам эксперта, способность сесть на шпагат зависит не только от упорства, но и от физиологии. Важную роль играют строение суставов, длина и эластичность связок, а также индивидуальные особенности тела.

"Возможны физиологические особенности, которые не позволяют на него сесть, сколько бы люди не мучились и не тянулись", — пояснила Бахтурина.

Основные ошибки и риски

Часто начинающие совершают типичные ошибки:

• спешат достичь результата;

• пренебрегают техникой;

• тянутся "через боль".

Такая практика может привести к растяжениям и травмам.

Как тренироваться безопасно

Эксперты советуют подходить к растяжке постепенно, уделять внимание разминке и заниматься под контролем профессионального тренера. Это помогает избежать ошибок и сделать путь к шпагату максимально безопасным.

Таким образом, шпагат стоит рассматривать как приятный бонус, а не как главную цель тренировок: польза заключается в регулярной работе над телом и постепенном развитии гибкости.