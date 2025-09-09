Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:28

Когда отдых становится лекарством: как короткий сон спасает мозг от перегрузки

Невролог Екатерина Демьяновская напомнила о пользе дневного сна для взрослых

Умение вовремя расслабиться — не признак слабости, а важная часть заботы о здоровье. Об этом напоминают специалисты, подчёркивая пользу дневного отдыха и периодов бездействия.

Почему дневной сон полезен

В странах с жарким климатом традиция сиесты существует веками. Дневной сон помогает восстановить силы и лучше перенести высокие температуры. В России такой привычки нет, однако, как отмечают врачи, она могла бы принести немало пользы взрослым так же, как и детям.

"На полуденной жаре сложно работать, поэтому и принято проводить это время с большей пользой — немного вздремнуть", — отметила невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Короткий сон днём снижает уровень стресса, улучшает концентрацию и способствует нормализации работы нервной системы.

Лень как естественная пауза

Специалисты подчеркивают, что и лень в разумных пределах играет положительную роль. Человеческий мозг не способен беспрерывно функционировать на пределе возможностей. Небольшие периоды бездействия помогают ему восстановиться и переключиться на новые задачи.

"Мозг не может работать в усиленном режиме постоянно", — добавила Демьяновская.

Как правильно отдыхать

Для того чтобы дневной сон был действительно полезным, врачи рекомендуют спать не дольше 20-30 минут. Более продолжительный отдых может привести к чувству разбитости. Лень же стоит воспринимать как сигнал организма о необходимости передышки, но не превращать её в привычный образ жизни.

Таким образом, сиеста и разумное отношение к отдыху помогают поддерживать здоровье нервной системы, повышать продуктивность и сохранять энергию в течение дня.

