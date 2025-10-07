Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:53

200 мышц за одно движение: что делает приседания лучшей тренировкой в мире

Тренер Крис Шинглз: приседания задействуют почти все мышцы тела и улучшают осанку

Приседания — одно из самых универсальных упражнений, подходящее и для начинающих, и для тех, кто давно занимается спортом. Их можно выполнять где угодно — дома, в спортзале или даже в парке. Это движение кажется простым, но оно задействует почти все мышцы тела, улучшает осанку, ускоряет обмен веществ и делает фигуру более подтянутой.

Что такое приседания и почему они так важны

Приседание — это базовое упражнение, в котором человек из положения стоя опускает таз вниз, а затем возвращается обратно. При этом активно работают ягодицы, бедра, спина и мышцы корпуса. Это так называемое многосуставное упражнение, которое тренирует силу, баланс и выносливость одновременно.

"Приседание — это силовое упражнение, при котором вы опускаете таз из положения стоя, а затем возвращаетесь обратно", — пояснил владелец и тренер студии ChrisFit Крис Шинглз.

Он отмечает, что существует множество разновидностей приседаний: классические, с весом, на одной ноге, с гантелью у груди или с опорой на скамью. Каждый вариант по-своему нагружает мышцы и помогает добиться разных целей.

Основные виды приседаний

  1. Классические (с собственным весом) - выполняются без оборудования, подходят для домашних тренировок.

  2. Приседания с отягощением - выполняются со штангой, гирями или гантелями. Позволяют быстрее нарастить мышцы и силу.

  3. Гоблет-приседания - выполняются с гантелью или гирей у груди, что помогает держать спину прямо.

  4. Болгарские сплит-приседания - развивают баланс и задействуют каждую ногу отдельно.

  5. Приседания у стены или на ящик - безопасный вариант для тех, кто осваивает технику.

Что дают приседания телу

Приседания — это не просто способ укрепить ноги. Они влияют на общее состояние организма, ускоряют метаболизм и улучшают гормональный фон.

1. Укрепляют мышцы и кости

Регулярные тренировки повышают плотность костной ткани, особенно в области спины и таза. Это помогает предотвратить остеопороз и сохранить активность в зрелом возрасте.

Согласно данным Journal of Strength and Conditioning Research, приседания повышают минеральную плотность костей и укрепляют суставы.

2. Улучшают метаболизм

Во время приседаний работают самые крупные мышцы тела, что способствует активному сжиганию калорий. Даже короткая тренировка помогает ускорить обмен веществ и избавиться от лишнего жира.

3. Повышают гибкость и устойчивость

Регулярные приседания увеличивают эластичность сухожилий и связок, предотвращая возрастное ограничение подвижности. Они укрепляют колени и голеностоп, снижая риск травм.

4. Стимулируют выработку гормонов

При нагрузке на крупные мышцы организм производит больше тестостерона и гормона роста. Это помогает мышцам восстанавливаться и поддерживать высокий уровень энергии.

Таблица "Сравнение" популярных видов приседаний

Вид приседаний Инвентарь Основная цель Уровень нагрузки
С собственным весом не требуется выносливость, укрепление мышц низкий
Гоблет-присед гантель или гиря контроль осанки, упругость ягодиц средний
Со штангой штанга развитие силы и массы высокий
На ящик платформа стабильность, техника средний
Болгарский сплит скамья баланс, растяжка средний-высокий

Советы шаг за шагом: как включить приседания в тренировку

  1. Разминка - 3-5 минут лёгкого кардио (бег на месте, скакалка).

  2. Основной блок - 5-6 упражнений: приседания со штангой, выпады, планка, гоблет-присед, отжимания.

  3. Интенсивность - каждое упражнение выполняется 30-60 секунд подряд, без отдыха между движениями.

  4. Повторы - сделать 3-6 кругов в зависимости от подготовки.

  5. Заминка - растяжка ног, бёдер и спины.

"Тем, кто впервые выполняет приседания с весом, стоит обратиться за помощью к тренеру", — добавил Крис Шинглз.

Он предупреждает, что неправильная техника может привести к болям в пояснице или коленях. Важно следить, чтобы колени не выходили за линию носков, а спина оставалась прямой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: колени уходят вперёд.
    Последствие: перегрузка суставов.
    Альтернатива: ставьте ноги чуть шире плеч и контролируйте положение колен.

  • Ошибка: спина округляется.
    Последствие: травма поясницы.
    Альтернатива: держите корпус прямо, взгляд вперёд.

  • Ошибка: слишком быстрые и неглубокие приседания.
    Последствие: нет эффекта и прогресса.
    Альтернатива: выполняйте движение медленно, опускаясь минимум до уровня параллели с полом.

А что если нет оборудования?

Если под рукой нет гантелей или штанги, можно использовать бутылки с водой или тяжёлый рюкзак. Для увеличения нагрузки подойдут резинки-эспандеры. Главное — контролировать технику и постепенно повышать сложность.

Таблица "Плюсы и минусы" приседаний

Плюсы Минусы
Развивают силу и выносливость Возможны травмы при ошибках в технике
Активно сжигают калории Требуют регулярности
Укрепляют суставы и кости Новичкам трудно держать баланс
Улучшают осанку и форму тела Могут вызывать усталость без отдыха

FAQ

Как часто делать приседания?
Достаточно 2-3 раз в неделю. Этого хватит для прогресса и восстановления мышц.

Можно ли приседать ежедневно?
Да, если речь идёт о лёгких вариантах с собственным весом. Тренировки с весами требуют хотя бы одного дня отдыха.

Что выбрать: штангу или гантели?
Штанга подходит для развития силы, гантели — для работы над техникой и гибкостью. Новичкам лучше начать с гоблет-приседа.

Сколько калорий тратится при приседаниях?
Примерно 100-150 ккал за 10 минут умеренной тренировки. При интенсивной — до 300 ккал.

Мифы и правда

  • Миф: приседания вредят коленям.
    Правда: при правильной технике они наоборот укрепляют суставы.

  • Миф: девушкам нельзя приседать с весом.
    Правда: умеренные нагрузки делают мышцы упругими, не увеличивая объём.

  • Миф: приседания развивают только ноги.
    Правда: это упражнение задействует корпус, спину и улучшает работу сердца.

3 интересных факта

  1. Во время приседаний активируются более 200 мышц.

  2. В армейских тестах физподготовки приседания обязательны для всех категорий.

  3. Первые научные исследования о пользе приседаний появились ещё в 1940-х годах.

Исторический контекст

Приседания известны со времён античности — древние атлеты выполняли их с камнями в руках. В XX веке они стали базовым элементом силового спорта и фитнеса, а сегодня — частью почти любой тренировочной программы, от кроссфита до йоги.

