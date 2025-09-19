Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приседания со штангой
Приседания со штангой
Олег Белов Опубликована вчера в 22:56

Goblet, болгарские и на ящик: какие приседания подходят именно вам

Персональный тренер Крис Шинглс назвал основные преимущества приседаний для здоровья и фигуры

Приседания — это одно из самых эффективных базовых упражнений, которое одновременно укрепляет мышцы ног, ягодицы и корпус. Но их польза не ограничивается формированием красивой нижней части тела. Регулярные приседания влияют на здоровье суставов, плотность костей, обмен веществ и даже гормональный фон.

Что такое приседания

"Приседание — это силовое упражнение, при котором вы опускаете таз из положения стоя, а затем возвращаетесь обратно. Оно укрепляет мышцы нижней части тела и задействует кор", — пояснил тренер Крис Шинглс.

Существует более 40 вариаций приседаний: классические с собственным весом, с гантелями или штангой, приседания с гирей (goblet squat), на ящик (box squat), болгарские сплит-приседания и другие.

Основные преимущества

  1. Укрепление мышц - работают ягодицы, квадрицепсы, бицепсы бедра, икры и мышцы кора.

  2. Формирование фигуры - подтянутые ноги и ягодицы, улучшение пропорций тела.

  3. Сжигание калорий - приседания активно расходуют энергию и помогают при похудении.

  4. Повышение плотности костей - исследования показывают, что регулярные приседания укрепляют позвоночник и кости таза.

  5. Улучшение гибкости - упражнение сохраняет эластичность сухожилий и связок с возрастом.

  6. Снижение риска травм - укрепляются колени и голеностоп, нагрузка распределяется равномернее.

  7. Гормональный эффект - тяжёлые приседания стимулируют выработку тестостерона и гормона роста, что положительно влияет на общий тонус организма.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступно без оборудования Ошибки техники могут привести к травмам
Задействует всё тело При большом весе риск для коленей и спины
Сочетает силовую и кардионагрузку Требует внимательного контроля осанки
Подходит для мужчин и женщин Новичкам сложно освоить правильную глубину
Универсальность: десятки вариаций Не всем подходят тяжёлые приседания

Варианты приседаний

  • Собственным весом - идеальны для новичков, входят в HIIT и кроссфит.

  • Со штангой - позволяют прогрессировать за счёт увеличения нагрузки.

  • С гантелью у груди (goblet squat) - удобный вариант для дома.

  • Болгарские сплит-приседания - акцент на ягодицы и равновесие.

  • Приседания на ящик - помогают контролировать глубину движения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: колени уходят внутрь.
    Последствие: перегрузка суставов.
    Альтернатива: следить, чтобы колени были на линии стоп.

  • Ошибка: округление спины.
    Последствие: риск боли в пояснице.
    Альтернатива: держать корпус ровным, активировать кор.

  • Ошибка: слишком большой вес без подготовки.
    Последствие: травмы.
    Альтернатива: начать с собственным весом, постепенно добавлять нагрузку.

Как включить приседания в тренировку

Тренер Шинглс рекомендует использовать приседания в круговых тренировках. Например:

  1. Разминка 3-5 минут лёгкого кардио.

  2. Приседания со штангой + прыжковые приседания.

  3. Выпады вперёд.

  4. Медвежье перемещение с отжиманием.

  5. Подъём на одной ноге с прыжком.

  6. Статический сет "стул у стены".

  7. Приседания на ящик.

  8. Трицепс-отжимания с планкой.

  9. Goblet squat.

  10. Бёрпи.

Один круг займёт 10-15 минут, продвинутым можно повторить до 6 раз.

А что если…

Что если делать приседания ежедневно? При правильной технике и умеренной нагрузке это укрепит мышцы и улучшит подвижность. Но для роста силы и массы важны восстановление и отдых — лучше включать приседания 2-3 раза в неделю.

Заключение

Приседания — универсальное упражнение, которое развивает силу, выносливость и гибкость. Они полезны для похудения, укрепления костей и снижения риска травм. С ними можно построить целую программу тренировок без дополнительного оборудования.

Три факта напоследок:

  1. Существует более 40 разновидностей приседаний.

  2. Приседания с весом стимулируют выработку тестостерона.

  3. Они входят в топ упражнений для реабилитации после травм ног.

