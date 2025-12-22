Миф оказался живучим: привычка отдавать запускает в организме неожиданные бонусы

Идея о том, что отдавать полезнее, чем получать, давно стала частью массовой культуры, особенно в праздничные дни. Но в последние годы этот тезис все чаще подтверждается не моральными рассуждениями, а данными науки, изучающей связь между поведением человека и его здоровьем. Об этом сообщает CNN Health.

Что говорит наука о пользе щедрости

Исследования в области психологии, нейробиологии и общественного здравоохранения показывают: просоциальное поведение — помощь другим, пожертвования, волонтерство — связано с улучшением самочувствия. Речь идет не только об эмоциях, но и о физиологических показателях. При этом ученые подчеркивают, что польза проявляется не автоматически и не в любых обстоятельствах.

По словам эксперта CNN Health Лианы Уэн, научные данные в целом подтверждают этот эффект, но с оговорками. Щедрость не должна реализовываться в ущерб собственным потребностям человека.

Психика, тело и биология альтруизма

Большой массив исследований связывает помощь другим с более низкими уровнями депрессии и тревожности, а также с более высокой удовлетворенностью жизнью. Однако эффекты выходят за рамки психического здоровья. Участие в актах доброты ассоциируется со снижением уровня гормонов стресса, уменьшением воспалительных процессов, лучшими показателями сердечно-сосудистой системы и даже большей продолжительностью жизни.

В 2023 году обзор JAMA Network Open, охвативший 30 исследований, показал, что просоциальные интервенции — от благотворительности до волонтерства — приводят к улучшению психического состояния, физической активности и показателей анализов крови. Эти данные подкрепляются нейробиологическими механизмами: акты щедрости активируют системы вознаграждения мозга, стимулируя выработку дофамина, эндорфинов и окситоцина, участвующего в регуляции стресса и социального взаимодействия.

Причинно-следственная связь и пределы пользы

Ранние работы носили наблюдательный характер, и ученые не могли исключить, что более здоровые люди просто чаще помогают другим. Однако более поздние рандомизированные исследования, в которых участников целенаправленно просили совершать акты доброты, показали краткосрочное снижение уровня кортизола и улучшение эмоционального состояния. Это усилило аргументы в пользу причинной связи.

При этом тип и контекст помощи имеют принципиальное значение. Добровольные и осмысленные формы отдачи приносят больший эффект, чем действия, продиктованные чувством долга или давлением. Врач подчеркивает, что чрезмерная отдача может быть вредной: финансовые трудности, эмоциональное выгорание и пренебрежение собственным здоровьем полностью нивелируют положительный эффект. Классический пример — синдром выгорания у ухаживающих за близкими.

Кому щедрость особенно полезна

Исследования показывают, что наибольшие выгоды могут получать пожилые люди, участвующие в волонтерстве, а также те, кто испытывает социальную изоляцию. Просоциальное поведение укрепляет социальные связи и формирует ощущение смысла. Положительные эффекты фиксируются и у подростков и взрослых, что делает щедрость потенциальным инструментом поддержки здоровья на протяжении всей жизни.