Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Креативные подарки для женщин
Креативные подарки для женщин
© https://unsplash.com by Look Studio is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 9:21

Миф оказался живучим: привычка отдавать запускает в организме неожиданные бонусы

Щедрость снизила уровень стресса и воспаления — Лиана Вэнь врач

Идея о том, что отдавать полезнее, чем получать, давно стала частью массовой культуры, особенно в праздничные дни. Но в последние годы этот тезис все чаще подтверждается не моральными рассуждениями, а данными науки, изучающей связь между поведением человека и его здоровьем. Об этом сообщает CNN Health.

Что говорит наука о пользе щедрости

Исследования в области психологии, нейробиологии и общественного здравоохранения показывают: просоциальное поведение — помощь другим, пожертвования, волонтерство — связано с улучшением самочувствия. Речь идет не только об эмоциях, но и о физиологических показателях. При этом ученые подчеркивают, что польза проявляется не автоматически и не в любых обстоятельствах.

По словам эксперта CNN Health Лианы Уэн, научные данные в целом подтверждают этот эффект, но с оговорками. Щедрость не должна реализовываться в ущерб собственным потребностям человека.

Психика, тело и биология альтруизма

Большой массив исследований связывает помощь другим с более низкими уровнями депрессии и тревожности, а также с более высокой удовлетворенностью жизнью. Однако эффекты выходят за рамки психического здоровья. Участие в актах доброты ассоциируется со снижением уровня гормонов стресса, уменьшением воспалительных процессов, лучшими показателями сердечно-сосудистой системы и даже большей продолжительностью жизни.

В 2023 году обзор JAMA Network Open, охвативший 30 исследований, показал, что просоциальные интервенции — от благотворительности до волонтерства — приводят к улучшению психического состояния, физической активности и показателей анализов крови. Эти данные подкрепляются нейробиологическими механизмами: акты щедрости активируют системы вознаграждения мозга, стимулируя выработку дофамина, эндорфинов и окситоцина, участвующего в регуляции стресса и социального взаимодействия.

Причинно-следственная связь и пределы пользы

Ранние работы носили наблюдательный характер, и ученые не могли исключить, что более здоровые люди просто чаще помогают другим. Однако более поздние рандомизированные исследования, в которых участников целенаправленно просили совершать акты доброты, показали краткосрочное снижение уровня кортизола и улучшение эмоционального состояния. Это усилило аргументы в пользу причинной связи.

При этом тип и контекст помощи имеют принципиальное значение. Добровольные и осмысленные формы отдачи приносят больший эффект, чем действия, продиктованные чувством долга или давлением. Врач подчеркивает, что чрезмерная отдача может быть вредной: финансовые трудности, эмоциональное выгорание и пренебрежение собственным здоровьем полностью нивелируют положительный эффект. Классический пример — синдром выгорания у ухаживающих за близкими.

Кому щедрость особенно полезна

Исследования показывают, что наибольшие выгоды могут получать пожилые люди, участвующие в волонтерстве, а также те, кто испытывает социальную изоляцию. Просоциальное поведение укрепляет социальные связи и формирует ощущение смысла. Положительные эффекты фиксируются и у подростков и взрослых, что делает щедрость потенциальным инструментом поддержки здоровья на протяжении всей жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россияне после гриппа А жалуются на резкое ухудшение зрения — База сегодня в 9:54
Грипп прошёл, а проблемы остались: россияне массово жалуются на страшное осложнение после болезни

После гриппа А россияне всё чаще сталкиваются с резким ухудшением зрения, которое развивается за считаные дни.

Читать полностью » Случаи проказы впервые за десятилетия фиксируются в ЕС вчера в 17:17
Забытая болезнь вернулась в Европу: в ЕС вновь зафиксированы случаи проказы

В Румынии и Хорватии впервые за десятилетия выявлены случаи проказы — власти уверяют, что угрозы для населения нет.

Читать полностью » Норма мандаринов в сутки не превышает 2–3 плода — Белоусова вчера в 17:03
Новогодний символ с подвохом: когда мандарины начинают вредить здоровью

Эндокринолог объяснила, сколько мандаринов в день безопасно есть и кому стоит сократить цитрусовые, чтобы не навредить здоровью.

Читать полностью » Перегрузка стала самым частым сценарием травм сухожилий — Андаравис-Пури вчера в 14:57
Сначала просто скованность, потом — боль: этот сигнал сухожилий нельзя игнорировать

Скованность суставов может оказаться признаком серьезных повреждений сухожилий. Узнайте, как распознать и предотвратить травмы, соблюдая простые советы.

Читать полностью » Пневмония составляет 65% всех осложнений гриппа — Мухаметзянов вчера в 12:48
Болезнь ускорилась: почему грипп в Башкирии стал опаснее обычного

В Башкирии превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, а врачи предупреждают: самые опасные осложнения могут развиваться стремительно.

Читать полностью » В России растёт заболеваемость гриппом из-за штамма H3N2 — Малинникова вчера в 12:43
Грипп не пугает, но берёт своё: чем оборачивается нынешняя волна заболеваемости

В России растёт заболеваемость гонконгским гриппом, однако врачи отмечают преимущественно лёгкое и средне-тяжёлое течение болезни.

Читать полностью » Алкоголь в конфетах вызывает резкие скачки глюкозы — нарколог Тюрин вчера в 12:25
Не рюмка, но тот же эффект: что происходит с организмом после безобидных конфет

Нарколог предупредил, почему конфеты с алкоголем опаснее, чем кажутся, и как они могут повлиять на здоровье и отношение к спиртному.

Читать полностью » Запущенные кисты почек могут достигать 20 сантиметров — уролог Геворкян вчера в 12:07
Растут молча и бьют внезапно: кисты почек годами прячутся без симптомов

Кисты почек часто развиваются незаметно: уролог объяснил, почему важна диспансеризация и как образ жизни влияет на риск осложнений.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Эксперты зафиксировали рост атак на Android через поддельные фотофайлы — Российская газета
Экономика
Аксаков: цифровой рубль и единый QR-код упростят расчёты с 2026 года
Происшествия
Фейерверк на 100 залпов подожгли в квартире Глазова — ГУ МЧС Удмуртии
Общество
Верховный суд разрешил лишать прав за рамку для скрытия номера — Верховный суд РФ
ПФО
Девочка после лечения в федеральной клинике вернулась домой — Айрат Рахматуллин
Экономика
В Госдуме обсудили снижение ставок по семейной ипотеке — Анатолий Аксаков
Мир
Минюст США отказался скрывать имена влиятельных фигур в деле Эпштейна — ТАСС
Общество
Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы в расчёте на служебный роман — опрос
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet