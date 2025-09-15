Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Diego Delso is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:49

Пока все гонятся за авокадо и шпинатом, самый полезный овощ остаётся в тени

Врачи советуют включать в рацион 1–2 чашки кресс-салата ежедневно для здоровья сердца и костей

Салаты давно стали привычной частью здорового питания. Но важно помнить: не все ингредиенты одинаково полезны. Если вы хотите, чтобы овощная смесь приносила максимум пользы, стоит обратить внимание на один зелёный продукт, который часто остаётся без должного внимания — кресс-салат. Несмотря на то что он редко оказывается в корзине покупателей, именно этот листовой овощ специалисты называют одним из самых ценных для здоровья.

Почему стоит включать кресс-салат в рацион

Кресс-салат обладает ярким пряным вкусом и впечатляющим набором питательных веществ. В нём содержатся железо, витамины группы B (B6, B12, рибофлавин, фолиевая кислота), витамин K и клетчатка. При этом калорийность у него практически нулевая: в чашке измельчённых листьев всего несколько калорий. Такой набор делает его отличным вариантом для тех, кто следит за весом, сердечно-сосудистой системой и общим самочувствием.

Исследования показывают, что регулярное употребление кресс-салата может улучшать обмен веществ, укреплять иммунитет и помогать организму активнее сжигать жир. Важен и ещё один момент: благодаря богатству антиоксидантов он защищает клетки от повреждений, замедляя процессы старения.

Оценка специалистов

В 2024 году Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) признали кресс-салат самым полезным овощем, опередив даже шпинат. Такой выбор экспертов неслучаен: продукт содержит больше питательных веществ на калорию, чем большинство других зелёных культур.

Как использовать кресс-салат в кулинарии

Эта зелень универсальна и может использоваться в самых разных блюдах. Вот несколько идей:

  • добавляйте в свежие овощные салаты, чтобы придать им пикантности;
  • используйте в бутербродах вместо привычного салата или шпината;
  • смешивайте с орехами, сыром и оливковым маслом для приготовления песто;
  • добавляйте в овощные супы или зелёные смузи;
  • подавайте в качестве гарнира к рыбе или курице.

Интересно, что вкус кресс-салата меняется в зависимости от обработки. В свежем виде он слегка горчит, но при тепловой обработке становится мягче и нежнее.

Сколько зелени нужно в день

Специалисты советуют включать в рацион хотя бы одну-две чашки кресс-салата ежедневно. Это поможет насытить организм витаминами и минералами, при этом не добавив лишних калорий. Впрочем, разнообразие в питании никто не отменял: кресс-салат прекрасно сочетается с другими листовыми овощами и может стать частью полноценного "зелёного микса".

Почему именно этот продукт ценят эксперты

Кресс-салат полезен не только тем, кто хочет похудеть. Он поддерживает здоровье сердца, способствует нормализации давления и уровня холестерина, укрепляет кости и помогает поддерживать работу нервной системы. Такой комплексный эффект делает его незаменимым в рационе людей, заботящихся о профилактике хронических заболеваний и сохранении энергии с возрастом.

