Секрет пользы яблок и груш: какой фрукт выбрать во время диеты?

И яблоки, и груши — чрезвычайно полезные фрукты: они богаты клетчаткой, улучшают пищеварение и укрепляют иммунную систему.
Груши содержат много калия, что делает их полезными для сердца и сосудов. В то же время, яблоки богаты витаминами группы В, магнием, кальцием и железом.
Какой фрукт более калорийный Многие считают, что сладкие груши содержат больше калорий, чем яблоки, но это неверно.
Калорийность груш и яблок примерно одинаковая.
Тем не менее, груши содержат меньше калорий, чем яблоки, а яблоки — меньше углеводов, чем груши:
В среднем, груша содержит 42 ккал и 10,9 г углеводов на 100 г, а яблоко — 47 ккал и 9,8 г углеводов на 100 г.
Эта незначительная разница становится более заметной, если вы планируете перекусить запеченными фруктами, что часто делают люди, придерживающиеся диеты. В процессе приготовления фрукты теряют воду, и их калорийность увеличивается по сравнению с сырыми.
Запеченная груша содержит 50 ккал на 100 г, а запеченное яблоко — 89 ккал на 100 г.
Фото: flickr.com/Forest and Kim Starr (Creative Commons Attribution 3.0 United States license)
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