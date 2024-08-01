Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Сравнение яблок и груш: их влияние на здоровье, калорийность и полезные свойства
  1. Главная
  2. Еда

Секрет пользы яблок и груш: какой фрукт выбрать во время диеты?

Сравнение яблок и груш: их влияние на здоровье, калорийность и полезные свойства

И яблоки, и груши — чрезвычайно полезные фрукты: они богаты клетчаткой, улучшают пищеварение и укрепляют иммунную систему.

Груши содержат много калия, что делает их полезными для сердца и сосудов. В то же время, яблоки богаты витаминами группы В, магнием, кальцием и железом.

Какой фрукт более калорийный Многие считают, что сладкие груши содержат больше калорий, чем яблоки, но это неверно.

Калорийность груш и яблок примерно одинаковая.

Тем не менее, груши содержат меньше калорий, чем яблоки, а яблоки — меньше углеводов, чем груши:

В среднем, груша содержит 42 ккал и 10,9 г углеводов на 100 г, а яблоко — 47 ккал и 9,8 г углеводов на 100 г.

Эта незначительная разница становится более заметной, если вы планируете перекусить запеченными фруктами, что часто делают люди, придерживающиеся диеты. В процессе приготовления фрукты теряют воду, и их калорийность увеличивается по сравнению с сырыми.

Запеченная груша содержит 50 ккал на 100 г, а запеченное яблоко — 89 ккал на 100 г.

Фото: flickr.com/Forest and Kim Starr (Creative Commons Attribution 3.0 United States license)

Мир

Мужчина перешел на другой самолёт по взлетным полосам во Внуково

Мужчина перешел на другой самолёт по взлетным полосам во Внуково

В аэропорту Внуково пассажир, летевший транзитом, проявил недюжинную находчивость и успел на свой следующий рейс, несмотря на серьезное опоздание.

Читать полностью
Представители стран Запада требуют от Мадуро сложить полномочия

Представители стран Запада требуют от Мадуро сложить полномочия

В пятницу представители законодательной власти США и Европы выпустили совместное коммюнике, в котором выразили готовность применить меры воздействия к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если тот откажется покинуть свой пост.

Читать полностью

Общество

Бен Аффлек купил в ипотеку дом рядом с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек купил в ипотеку дом рядом с Дженнифер Лопес

Американские журналисты выяснили, что Бен Аффлек взял кредит в размере 10 миллионов долларов на покупку "холостяцкой берлоги" с пятью спальнями и пятью ванными комнатами.

Читать полностью
Forbes узнал о рождении еще трех детей Дурова

Forbes узнал о рождении еще трех детей Дурова

Юрист Ирина Болгар, заявившая о своем материнстве троих детей основателя Telegram Павла Дурова, предоставила журналу Forbes документальные подтверждения. В распоряжении издания оказались копии свидетельств о рождении, документы о признании Дуровым отцовства, а также их нотариально заверенные переводы на английский и французский языки.

Читать полностью

Новости