Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:55

Жуки, которых стоит беречь в саду: они работают лучше ядов

Садоводы назвали насекомых, которые защищают растения от тли и вредителей

Каждый садовод знает, что борьба с вредителями может стать бесконечной задачей. Мы используем ловушки, отвары трав и даже прибегаем к ручному сбору насекомых. Но мало кто задумывается, что часть "жителей" сада вовсе не враги, а настоящие защитники. Эти полезные существа помогают сдерживать популяции вредителей, опыляют растения и поддерживают равновесие экосистемы. Если создать для них благоприятные условия, они сами будут охранять ваш сад от нашествий.

Божьи коровки — охотницы на тлю

Милые и знакомые с детства божьи коровки — настоящие хищники. За свою жизнь одна особь способна уничтожить тысячи тлей. Кроме того, они охотно питаются клещами, белокрылкой и мелкими клопами. Перелетая с цветка на цветок, эти жуки также способствуют опылению. Чтобы привлечь божьих коровок, садоводы высаживают бархатцы, укроп и цинии — эти растения становятся для них источником нектара.

Зеленые кружевницы — "львы тли"

Зелёные кружевницы внешне кажутся хрупкими насекомыми с прозрачными крыльями, но их личинки получили прозвище "львы тли". За неделю одна личинка способна уничтожить сотни вредителей, включая паутинных клещей. Взрослые особи питаются нектаром и также участвуют в опылении. Чтобы поддержать их популяцию, рекомендуется высаживать укроп, тысячелистник и другие цветущие растения, дающие укрытие и пищу. В садовых магазинах можно даже приобрести личинок кружевниц и подселить их в сад.

Жужелицы — ночные охотники

Жужелицы — крупные почвенные жуки, которые питаются слизнями, улитками и гусеницами. Некоторые виды способны съедать количество вредителей, превышающее собственный вес в три раза. Эти насекомые особенно полезны для овощных культур — помидоров, салата, капусты. Чтобы привлечь жужелиц, оставляют в саду участки с листьями, брёвнами или просто кусочки открытой почвы, где они могут укрываться и размножаться.

Паразитические осы — естественные регуляторы

Паразитические осы выглядят невзрачно, но играют огромную роль в контроле численности вредителей. Они откладывают яйца прямо в тело гусениц или тли, и постепенно уничтожают их изнутри. Пусть это и кажется жёстким процессом, но именно такие механизмы позволяют обходиться без химических препаратов. Привлечь этих союзников помогут растения-зонтичные: укроп, морковь, кориандр. Их цветы — источник нектара для взрослых особей.

Полезные нематоды — невидимые защитники

Хотя нематоды — это не насекомые, а микроскопические черви, они заслуженно считаются союзниками садоводов. Они атакуют личинок более чем 250 видов вредителей, выделяя бактерии, смертельные для своих "жертв". Живут они в почве, поэтому главное условие — её здоровье. Добавление компоста, органических удобрений и регулярное рыхление создают условия для их активного размножения. При необходимости нематоды продаются в специализированных магазинах и легко вносятся в почву при поливе.

Интересные факты

  • Ещё в Древнем Китае садоводы специально собирали и разводили божьих коровок для борьбы с вредителями цитрусовых садов.
  • Некоторые виды жужелиц живут до трёх лет, оставаясь всё это время активными охотниками.
  • В современном органическом земледелии полезные нематоды часто используют в теплицах как часть биологической защиты урожая.

Сад — это не только растения, но и целая экосистема, где насекомые могут быть и врагами, и союзниками. Привлекая божьих коровок, кружевниц, жужелиц, паразитических ос и нематод, можно значительно сократить использование химии. Эти природные "охранники" помогают сохранить здоровье растений и создают условия для гармоничного роста сада.

