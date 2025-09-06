Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 1:22

Насекомые – киллеры: кто беспощадно уничтожает вредителей в вашем саду

Божья коровка и златоглазка спешат на помощь: привлекаем полезных насекомых в сад – 5 советов

В саду и огороде не все насекомые являются врагами. Многие из них работают эффективнее любых химических препаратов, помогая контролировать численность вредителей и поддерживать баланс экосистемы. Главное — научиться различать союзников и создавать для них комфортные условия.

Божьи коровки и златоглазки

Божья коровка — один из самых полезных жуков для сада. За сезон она уничтожает до 5 тысяч тлей. Чтобы привлечь этих помощников, посадите укроп, тысячелистник или маргаритки: их цветы притягивают жуков ароматом и нектаром.

Не менее ценны златоглазки. Их личинки питаются не только тлёй, но и паутинным клещом. Чтобы они прижились на участке, создайте для них домики из деревянных щепок или сухих листьев. Если на растениях появились маленькие "бусинки" на тонких стебельках — это яйца златоглазки. Трогать их нельзя: именно из них вылупятся будущие защитники урожая.

Жужелицы и уховертки

Жужелицы охотятся ночью и истребляют слизней, гусениц и даже личинок колорадского жука. Для них подойдут укрытия из досок или камней в сырых уголках сада.

Уховертки, несмотря на свой устрашающий вид, приносят пользу: они поедают мелких вредителей. Чтобы привлечь их, поставьте в саду перевёрнутые горшки, наполненные соломой.

Пчёлы, шмели и пауки

Пчёлы и шмели — главные опылители. Для их привлечения посадите медоносные растения: клевер, фацелию, подсолнухи. Не забудьте про "пчелиный бар" — плоскую ёмкость с водой и камешками, где насекомые смогут пить.

Шмели особенно ценны весной: они активны в прохладную погоду и опыляют ранние плодовые деревья. Их можно поселить в небольших домиках в саду.

Не стоит забывать и о пауках. Их сети служат естественными ловушками для крылатых насекомых. А пауки-скакуны охотятся на гусениц прямо на земле. Чтобы они задержались в саду, оставьте кучки сухой травы или веток.

Клопы-хищники и муравьи

Некоторые клопы — настоящие спасатели. Клоп ориус питается трипсами, а периллюс помогает бороться с колорадским жуком. Их можно приобрести в специализированных магазинах и выпустить на грядки. Главное — исключить использование химикатов, чтобы насекомые смогли прижиться.

Муравьи — гости спорные. С одной стороны, они разносят тлю, а с другой — рыхлят почву и уничтожают личинок вредных насекомых. Чтобы сдержать их активность, можно посыпать муравьиные тропы корицей или молотым перцем. А банка с подслащённым сиропом отвлечёт их от грядок.

Сохраняем баланс

Важно помнить: уничтожать всех вредителей не стоит. Их небольшое количество необходимо, чтобы полезные хищники оставались на участке. Например, без тли божьи коровки просто улетят. Иногда полезнее пожертвовать одним кустом, чтобы сохранить целую "армию" защитников.

Оставьте на участке уголки с дикими травами — крапивой, одуванчиками, подорожником. Они кажутся сорняками, но именно в таких зарослях селятся насекомые, регулирующие численность вредителей.

Три интересных факта

  1. Одна златоглазка за свою жизнь может уничтожить до 500 особей тли.
  2. Жужелицы способны пробежать до 2 метров за минуту, преследуя добычу в тёмное время суток.
  3. В Европе божьих коровок специально разводят и выпускают в теплицы для защиты овощных культур.

