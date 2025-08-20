Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жим лёжа
Жим лёжа
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:21

Многие делают жим лёжа неправильно — один приём решает всё и спасает от травм

Тренер рассказал о вариантах жима лёжа и отжиманий для начинающих и продвинутых спортсменов

Сегодняшний комплекс упражнений обещает серьёзную нагрузку. Формат жима лежа выглядит так: 5-5-3-3-3-1-1-1-1 повторений. Это тот самый день, когда на первый план выходят сила, техника и психологическая готовность.

Стимул и стратегия

Важно помнить: "тяжёлый" вес у каждого свой. Для одних это будет вес, близкий к максимуму, для других — чуть выше привычного уровня. Опытные спортсмены смогут выполнить тренировку по плану, а новичкам стоит начинать с лёгких весов и концентрироваться на технике. Постепенно, по мере уверенности, нагрузку можно увеличивать.

Чтобы тренировка была безопасной, лучше привлечь помощника. Если это невозможно, используйте страховочные ограничители или снижайте вес до комфортного уровня.

Масштабирование нагрузки

Если классический жим лежа даётся тяжело или есть ограничения, можно упростить упражнение:

  • заменить штангу на гантели;
  • выполнить жим гантелей на полу;
  • добавить в программу отжимания с отягощением или обычные отжимания от пола.

Варианты для разных уровней

Промежуточный уровень: программа совпадает с базовым вариантом (Rx'd).
Новички: также выполняют по схеме Rx'd, но с меньшим весом.

Советы тренера

Главное правило: стопы должны крепко стоять на полу. Это позволит упираться пятками и задействовать ноги, помогая удерживать правильную технику и повышая эффективность выполнения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Генри Халс объяснил, какие упражнения развивают мышечную выносливость сегодня в 2:50

12 простых упражнений, которые делают тело выносливым без спортзала

Мышечная выносливость определяет не только спортивные достижения, но и здоровье в повседневной жизни. Узнайте, как её развивать и зачем это нужно.

Читать полностью » Фитнес-эксперты показали, как выполнять подъёмы на грудь каждую минуту до отказа сегодня в 2:11

Штанга в руках, время против тебя: почему эта схема затягивает всех

Каждая минута — новый вызов: количество подъемов штанги растёт, а время на отдых исчезает. Кто сможет выдержать проверку на выносливость?

Читать полностью » Полные тренировки каждый день повышают риск травм — заявил спортивный физиолог Джейсон Уайт сегодня в 2:10

Тренировки каждый день: секрет силы или билет к травме

Можно ли тренировать всё тело каждый день? Эксперты объясняют, почему такие тренировки опасны и какие стратегии помогут тренироваться чаще без вреда.

Читать полностью » Грейсон Уикхэм, физиотерапевт: снижение VO₂ max до 20% происходит за месяц без кардио сегодня в 1:50

Две недели без кардио — и тело начинает терять главную защиту

Через сколько недель без тренировок сердце начинает «забывать» вашу форму и сколько времени нужно, чтобы вернуть кардиовыносливость? Ответы учёных удивят.

Читать полностью » Тренеры рассказали, как выполнять программу с гребным тренажёром и медболом для разных уровней сегодня в 1:22

Тренировка превращается в проверку на прочность: одно упражнение ломает даже сильных

Полчаса борьбы с собой: гребля, броски медбола и минимум отдыха. Тренировка, которая проверит выносливость и ментальную стойкость.

Читать полностью » Дэвид Ньюман: прыжки на скакалке развивают мышцы ног и укрепляют сердце сегодня в 1:10

Обычная скакалка скрывает секрет, о котором молчат фитнес-программы

Прыжки на скакалке возвращаются как универсальный способ тренировки: от улучшения выносливости до укрепления костей — всё в одном упражнении.

Читать полностью » Учёные Sports Medicine: микро-тренировки и длительные занятия одинаково влияют на сердце сегодня в 0:50

Пять минут, которые меняют тело: тренировки, о которых молчат фитнес-клубы

Короткие тренировки по 5–10 минут способны заменить привычные занятия в зале. Как они влияют на здоровье и какие упражнения выбрать?

Читать полностью » Фитнес-тренер Кемма Каннингем назвала пять упражнений для улучшения сна сегодня в 0:10

Вечерний ритуал, о котором молчат фитнес-клубы: сон приходит мгновенно

Не можете уснуть из-за бесконечных мыслей? Узнайте, как всего пять простых упражнений помогут снять стресс и подготовить тело к глубокому сну.

Читать полностью »

Новости
Дом

Росреестр ужесточил правила регистрации договоров купли-продажи квартир в 2025 году
Еда

Средиземноморский рецепт: яичные кокотницы с помидорами, фетой и зеленью
Красота и здоровье

Терапевт Мелешина: овощи и фрукты летом не заменят регулярного поступления витаминов
Спорт и фитнес

Комплексные упражнения для спины названы Американским советом по упражнениям
Еда

Как запечь осетра целиком
Туризм

Город за один день: система якорей для путешествий по городу
Еда

Как приготовить крабовый салат с консервированной фасолью
Авто и мото

Запреты на АЗС: что нельзя делать во время заправки автомобиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru