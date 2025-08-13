Секретная схема повторений, после которой мышцы растут быстрее обычного
В зале сегодня ждёт серьёзное испытание — тренировка с жимом лежа по схеме 5-5-3-3-3-1-1-1-1 повторений. Это не просто набор цифр, а проверка силы, выносливости и умения слушать своё тело.
Что значит "тяжёлый вес" на самом деле
Вопреки распространённому мнению, "тяжёлый" вес — понятие относительное. Он зависит не только от физической формы, но и от психологической готовности спортсмена. Для кого-то эта тренировка окажется на пределе возможностей, а для другого — станет очередным шагом в привычной программе.
Новичкам важно не гнаться за весами. Оптимальный путь — начать с лёгких снарядов, отточить технику и только потом постепенно увеличивать нагрузку.
Безопасность — прежде всего
При большом весе помощник у штанги — не роскошь, а необходимость. Если такой возможности нет, лучше использовать страховочные ограждения или уменьшить вес до того, с которым можно уверенно справиться самостоятельно.
Масштабирование под себя
- Снижение нагрузки — для тех, кто только осваивает движение.
- Жим гантелей — как альтернатива для облегчения техники.
- При травмах или ограничениях можно перейти на жим гантелей лёжа на полу, отжимания с дополнительным весом или обычные отжимания.
Варианты выполнения
- Промежуточный: полностью повторяет основной план (Rx'd).
- Для новичков: также следует базовой схеме, но с меньшими весами и вниманием к технике.
Совет тренера
"Следите, чтобы стопы уверенно стояли на полу. Отталкиваясь пятками, вы подключите нижнюю часть тела и сможете стабилизировать движение", — тренер.
Такой подход делает тренировку не просто силовой, а продуманной и безопасной. С ним каждый спортсмен, независимо от уровня подготовки, сможет выжать максимум из своих возможностей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru