Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жим в наклоне
Жим в наклоне
© freepik is licensed under Public Domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Жим лёжа: упражнение, которое строит не только грудь, но и характер

Жим лёжа: пошаговая техника и рекомендации мастера спорта Евгения Пронина

Жим лёжа — одно из самых популярных упражнений в зале. Оно выглядит просто: лёг на скамью, взял штангу, опустил на грудь и выжал вверх. Но за этой простотой скрываются нюансы, от которых зависит не только рост мышц, но и ваша безопасность. Ошибка в технике может стоить травмы плеча или даже рёбер, а правильное выполнение помогает построить сильную грудь, руки и верх тела в целом.

Зачем нужен жим лёжа

Упражнение давно стало "визитной карточкой" силового тренинга, и не зря:

  1. Жим развивает грудные мышцы эффективнее, чем тренажёры и разводки с гантелями.

  2. Включает в работу трицепсы и передние дельты.

  3. Укрепляет связки и кости, что особенно важно для профилактики остеопороза.

  4. Не требует акробатической координации — освоить технику сможет даже новичок.

  5. Имеет множество вариантов исполнения: на наклонной скамье, узким хватом, с гантелями.

Такое сочетание делает его универсальным инструментом для роста силы и массы.

Советы шаг за шагом

1. Настройка оборудования

Перед началом убедитесь, что гриф установлен на удобной высоте. Если приходится тянуться плечами вверх — стойки слишком низкие, если толкать вверх — слишком высокие.

2. Положение на скамье

Лягте так, чтобы гриф был над глазами. Сведите и опустите лопатки, прогнитесь в грудном отделе, подберите устойчивую позицию ног.

"При силовом жиме задача атлета — включить максимум мышечных групп в работу", — отметил мастер спорта по пауэрлифтингу Евгений Пронин.

Экспериментируйте с постановкой стоп, чтобы найти баланс между мощным упором и устойчивостью.

3. Съём штанги

Возьмитесь за гриф так, чтобы он лежал на основании большого пальца. Локти выпрямлены, руки перпендикулярны полу. При работе с большими весами просите страхующего.

"Самостоятельный съём больших весов может привести к травме плеч", — пояснил Евгений Пронин.

4. Основное движение

На вдохе плавно опустите штангу к середине груди, локти под углом примерно 75° к телу. На выдохе выжмите вверх, помогая себе упором ног в пол. Представьте, что отжимаетесь от грифа — так плечи не уйдут вперёд.

5. Разминка

Даже опытные атлеты начинают с пустого грифа. Постепенно увеличивайте вес, сокращая количество повторов. Разминка снижает риск травм и помогает выйти на рабочий вес уверенно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать разминку → перегрузка суставов → несколько разминочных подходов с пустым грифом.

  • Снимать штангу без помощи → риск падения и травмы плеч → работа со страхующим или силовой рамой.

  • Выжимать по вертикали строго вверх → избыточная нагрузка на плечи → небольшая дуга от груди к плечам.

  • Жать с широко разведёнными локтями → повреждение суставов → угол 70-80°.

А что если…

Если цель — ровная грудь, используйте наклонную скамью под 45°. Для акцента на трицепс — узкий хват. Чтобы преодолеть застой, переходите на жим с гантелями: это разнообразит нагрузку и заставит работать мышцы-стабилизаторы.

FAQ

Как часто делать жим лёжа?

Оптимально 1-2 раза в неделю, оставляя 48-72 часа для восстановления.

Сколько повторов выполнять?

Для роста массы — 6-12 в 3-5 подходах, для силы — 3-5 повторов с большими весами.

Что лучше для груди: штанга или гантели?

Штанга позволяет брать больше вес, гантели дают большую амплитуду. Лучший вариант — чередовать.

Мифы и правда

  • Миф: жим лёжа — единственное упражнение для груди.

  • Правда: эффективны и отжимания, и жимы с гантелями.

  • Миф: чем шире хват, тем больше грудь растёт.

  • Правда: слишком широкий хват перегружает плечи.

  • Миф: можно обойтись без страхующего.

  • Правда: при больших весах это крайне рискованно.

Сон и психология

Восстановление — не только про мышцы, но и про нервную систему. Глубокий сон ускоряет рост силы, а психологическая уверенность в технике снижает страх перед тяжёлым весом.

Интересные факты

  • Первые соревнования по жиму лёжа прошли в середине XX века.

  • В пауэрлифтинге рекорд жима превышает 350 кг.

  • Многие культуристы считают жим главным индикатором прогресса в зале.

Исторический контекст

  1. 1900-е: популяризация силовой гимнастики, первые варианты жима лёжа.

  2. 1950-е: упражнение входит в арсенал бодибилдинга.

  3. Сегодня: жим — один из трёх обязательных движений в пауэрлифтинге наряду со становой тягой и приседом.

Включайте жим лёжа в тренировки, адаптируйте под свои цели и не забывайте о безопасности. Так вы получите сильную грудь, крепкие руки и уверенность под штангой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скручивания на пресс укрепляют мышцы живота и снижают нагрузку на поясницу — данные тренеров сегодня в 16:10

Скручивания против складки: неожиданная разница, о которой молчат тренеры

Скручивания на пресс считаются безопасным упражнением, но и здесь есть нюансы. Разбираем технику, ошибки и способы усложнить движение.

Читать полностью » Тренировка дома без инвентаря: планка, выпады и отжимания для пресса и ног сегодня в 15:10

Пресс и ноги в одном комплексе: неожиданный способ прокачать всё тело

Комплекс из пяти упражнений без оборудования за 20 минут даст сильную нагрузку на пресс и ноги, а также повысит общую выносливость.

Читать полностью » Федерация настольного тенниса РФ наказала спортсменку за травмирование соперниц ракеткой сегодня в 14:10

Турнир памяти Леонтьева обернулся скандалом: ракетка травмировала детей

Юная теннисистка получила полугодовую дисквалификацию за неспортивное поведение. Почему это решение стало важным уроком для всего молодёжного спорта?

Читать полностью » ФИФА может изменить правила: после сейва вратаря игра будет продолжена ударом от ворот сегодня в 13:46

Конец драматичным добиваниям? ФИФА обсуждает новый порядок пенальти

ФИФА обсуждает запрет добивания после пенальти. Легендарный вратарь Ринат Дасаев считает, что это облегчит жизнь голкиперам, но снизит зрелищность.

Читать полностью » Вячеслав Фетисов сомневается в участии Александра Овечкина в Олимпиаде-2030 сегодня в 12:12

В 44 года на лед? Будущее Овечкина в сборной вызывает всё больше сомнений

Вячеслав Фетисов сомневается, что Александр Овечкин сможет сыграть за сборную России на Олимпиаде. Почему его шансы минимальны?

Читать полностью » Матия Попович подписал контракт с ЦСКА и рассказал о целях в клубе сегодня в 11:39

Новый сербский легионер ЦСКА: Попович раскрывает цель перехода

Матия Попович подписал контракт с ЦСКА и объяснил, зачем приехал в Россию. Что ждёт сербского нападающего в составе армейцев?

Читать полностью » Российский хоккеист Капризов подписал новое соглашение с клубом НХЛ сегодня в 10:34

Лидер атак остаётся дома: Капризов поставил подпись под историческим соглашением

Кирилл Капризов продлил контракт с «Миннесотой Уайлд» на восемь лет. Почему этот шаг важен для клуба и его болельщиков?

Читать полностью » Учёные: функциональные комплексы улучшают баланс и координацию движений сегодня в 9:10

Функциональные тренировки готовят тело к жизни, а не к рекордам: в чём секрет популярности

Функциональные тренировки помогают развить силу, ловкость и баланс. Разбираем, как заниматься дома и в зале, чтобы они действительно работали.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ящерицы становятся популярными домашними питомцами
Садоводство

Альпийский вереск начинает цвести в декабре и украшает зимний сад
Еда

Пирог с грушами: фрукт богат клетчаткой и витаминами, корица усиливает вкус
Красота и здоровье

Лорен Манакер: матча обеспечивает более плавный подъём энергии по сравнению с кофе
Общество

Адвокат Андрей Алешкин объяснил последствия просрочки коммунальных платежей
Садоводство

Ландшафтный архитектор Ева Вагнер: саду нужно время, чтобы стать частью дома
ЮФО

Туризм в Крыму: в межсезонье работают 300 гостиниц и санаториев
Культура и шоу-бизнес

Джим Кэрри отмечен наградой "Сезар" за многолетний вклад в кино — французская киноакадемия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet